Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Piyasada son günlerde yaşanan gerilimin özünde, Türk lirasından kaçış eğilimi var. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben ve bazı banka genel müdürleriyle bir araya gelinen toplantıda, alınacak tedbirler görüşüldü. Toplantıda güçlü koordinasyon, yakın iletişim ve pozitif katkı yaklaşımıyla, piyasalardaki gelişmeler ve normalleşme dönemine ilişkin ilgili kurumlar tarafından alınmakta olan kararlar değerlendirildi. Banka genel müdürlerinin görüş ve düşüncelerini dile getirdiği bölümün ardından, TCMB Başkanı Uysal, önümüzdeki dönemde likidite yönetimi ve fonlama politikasına yönelik bilgilendirmede bulundu. BDDK Başkanı Akben de, salgın döneminde devreye alınan düzenlemelerin etkilerine ve normalleşme dönemine ilişkin düşünülen politikalara yönelik değerlendirmeler yaptı.

TL GÜÇLENECEK

Kaynaklardan edinilen bilgiye göre, toplantıda TCMB Başkanı Murat Uysal, salgın döneminde düzenleyici kuruluşlar ile bankaların çok başarılı bir sınav verdiğini, hızlı bir kredi genişlemesi yoluyla ekonomiye ihtiyaç duyulan uygun maliyetli likiditenin sağlandığını, ancak gelinen noktada iç ve dış dengelerin korunması amacıyla bir takım adımların atılması gerektiğini belirtti. Uysal, salgın döneminde piyasaya verilen likiditenin fazla kısmının sistemde bir likidite açığı oluşturmadan kademeli olarak geri çekileceğini, bunun da bankaların kısa vadeli fonlama maliyetlerini yükselteceğini ifade etti. Katılımcılar ise Merkez Bankasının atacağı likidite adımlarının kredi ve mevduat faizlerini artırıcı etkilerinin olacağını ve Türk lirası cinsinden yatırım araçlarının cazibesinin artacağını belirterek, böylece TL yatırımcılarının enflasyona karşı daha iyi korunacağını ve dövizden TL’ye geçiş iştahının artacağını kaydetti.

KTİF RASYOSU

Bu arada bankalar, aktif rasyosunun, ülke kaynaklarının etkin kullanımını temin etme anlamında önemli bir mekanizma olduğunu, ancak kurlardaki artışın rasyoyu mekanik olarak aşağı çektiğini, bu nedenle rasyoya uyum konusunda bir miktar esneklik tanınmasını talep etti. Kaynaklara göre, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, bankalardan gelen istekler doğrultusunda aktif rasyosu ile ilgili bir değerlendirme yapıldığını, kısa süre içinde bu yönde bir revizyonun gündeme gelebileceğini söyledi. Bazı katılımcılar da kur ve faizde bir miktar düzeltmeden sonra çok yakında bir denge sağlanacağını, salgın nedeniyle turizm gelirleri olmadığı hâlde cari dengede bir baskı olmadığını, ihracat tarafının oldukça hareketli olduğunu, üretimin de güçlü bir şekilde toparlandığını ifade etti. TCMB Başkanı Murat Uysal ise dalgalı kur rejiminde herhangi bir kur seviyesini hedeflemediklerini, ancak kurlarda aşırı oynaklık oluşması hâlinde tedbir alacaklarını aktardı.

MERKEZ ADIM ATTI, DÖVİZ FREN YAPTI

Haftanın son işlem gününde de piyasalarda oynaklık yüksekti. Sabah saatlerinde gram altın 488 TL, dolar 7,36 TL ve avro 8,71 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Borsa da 1.000 puanın altını test etti. TCMB rezervlerine dair endişeler, yabancıların ülkeden çıkışı, turizm kaynaklı döviz girişlerinin azalması ve yurt içinde borç ödemeleri sebebiyle artan döviz talebi, kurlar ve altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam etti. Piyasalardaki bu hareket, ekonomi yönetiminden gelen adımlarla birlikte öğleden sonra tesine döndü. Merkez Bankası ilk tedbir olarak bankalara "Açık Piyasa İşlemleri" çerçevesinde tanınan likidite imkân limitlerini yarıya düşürdü. Ayrıca haftalık repo ihalesi açmayarak, faiz koridorunun üst bandı olan yüzde 9,75'lik oranın kullanılacağı sinyalini verdi. Böylece ortalama fonlama faizi yukarı çekilmiş oldu. Bu gelişmelerin etkisiyle dolar 7,13'e kadar çekildi. Ardından 7,20 civarında denge bulmaya çalıştı. Avro 8,50'nin altına çekildi. Gram altın da 471 TL'ye kadar geriledi. Sonrasında 475 TL'ye yakın seyretti. Önümüzdeki süreçte de özellikle Merkez Bankası tarafından atılacak "sıkılaştırıcı" adımların piyasalarda karşılık bulması ve TL varlıkları güçlendirmesi bekleniyor.