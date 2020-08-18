Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konut satışları, kamu bankalarının destekleri ve kampanyaların etkisiyle temmuzda rekor kırdı. Konut satışları haziran ayına göre yüzde 20,7 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 124,3 artarak 229 bin 357'ye ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konut satışlarında temmuzda bütün zamanların rekorunun kırıldığını belirterek “Vatandaşlarımızın ev sahibi olması noktasında kamu bankalarımızın payı büyük. Bankalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

TÜİK'in temmuz ayı konut verilerine göre konut satışlarında İstanbul 39.432 konutla (yüzde 17,2) ilk sırada yer aldı. İstanbul'u, 26.885 konut satışıyla (yüzde 11,7) Ankara, 15.614 konut satışıyla (yüzde 6,8) İzmir izledi. En az artış olan iller 19 konutla Hakkâri, 30 konutla Ardahan ve 74 konutla Şırnak olarak kayıtlara geçti.

İpotekli konut satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 900,6 artarak 130.721’e çıktı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 57 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 24.000 konut ve yüzde 18,4 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en az olduğu şehir 7 konut ile Hakkâri oldu.

İlk defa satılan konut sayısı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 74,5 yükselerek 67.937'ye ulaştı. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 29,6 oldu. İlk satışlarda İstanbul 10.429 konutla en yüksek payı (yüzde 15,4) aldı. İstanbul'u 6.355 konut satışıyla Ankara, 4.524 konut satışıyla İzmir takip etti.

İKİNCİ ELE BÜYÜK İLGİ

İkinci el konut satışları ise temmuzda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 155 artarak 161.420 olarak gerçekleşti. İstanbul 29.003 ikinci el konut satışı ve yüzde 18 payla bu alanda da ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 73,6 oldu. İstanbul'u 20.530 konut satışıyla Ankara, 11.090 satışla da İzmir izledi.

AĞUSTOS AYINDAN SONRA DÜŞÜŞ OLABİLİR

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım: Ağustos ayı itibariyle genel beklentimiz rekor seviyedeki satışların sona ereceği yönünde. Kamu bankalarının ve Emlak Konut’un başlattığı düşük faiz kampanyasının etkisiyle rekor satışlara sahne olan gayrimenkul sektörü, faizlerin tekrar yükseliş trendine girmesiyle birlikte yeniden durgunluğa girme eğiliminde.

DÜŞÜK FAİZİN ÖNEMİNİ GÖRDÜK

GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu: Konuttaki rekor satışlar konut alıcıları için düşük faizin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Konut satışları bu yaz yüksek seviyede devam ettiği için yıl sonunda konut satışlarının 2019 yılı rakamlarının yüzde 15-20 üzerine çıkmasını bekliyoruz..

PROJELER YENİDEN REVİZE EDİLECEK

Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş: Daha önce planlanan projelerin revize edilmeye ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Pandeminin etkisiyle geniş balkon ve bahçe seçeneği olan büyük metrekarelere sahip, sağlıklı yaşam alanlarına ihtiyaç olduğunu gördük. Yılın ikinci yarısında bu yönde projeler geliştirilecek. 2021 ise yeni projelerin açıklandığı bir yıl olacak.

TÜKETİCİ BALON FİYATLARA DİKKAT ETMELİ

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkan Yardımcısı Ahmet Erkurtoğlu: Sene sonunda yeni bir konut satış rekoruna daha imza atacağımızı düşünüyoruz. Ancak her seferinde olduğu gibi tüketiciler balon fiyatlara dikkat etmeli.

SEKTÖR FAZLASIYLA CANLANDI

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal: Haziranda başlayan kampanyalar sektörü fazlasıyla canlandırdı. Performanslarda da üç dört kat artış yaşandı. Nitekim bir bir açıklanan sektörel veriler ve temmuz rakamları bunu destekliyor.

VATANDAŞ EV ALMAK İSTİYOR

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş: Rakamlar, vatandaşın ev almak istediğini gösteriyor. Faizler yüzde 1’in altına indiğinde verilen tepkiden bu isteği anlıyoruz. Faiz oranının bu seviyelerde tutulması 200’ün üzerinde alt sektörü hareketlendirecektir.

SATIŞLARDAKİ İVME DEVAM EDECEK

DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz: Gayrimenkul almanın tam zamanı. Bu açıdan bakıldığında gayrimenkul sektöründeki bu ivmenin ağustosta da devam edeceği aşikâr.

214 MİLYON LİRALIK SATIŞ YAPTIK

Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik: Nef olarak temmuzda 214 milyon lira ciro elde ettik. Bu satışların 87 milyon lirası Nef Online üzerinden gerçekleşti. Son iki aydaki satış performansımız sonucu Nef olarak yıl sonu hedefimizi yükseltmeyi planlıyoruz.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL LANSMANARLA GEÇEBİLİR

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt: Destek paketi devam ederse haziranda başlayan rekor satış trendi de yıl sonuna kadar aynı hızla sürebilir. İlerleyen dönemlerde yeni projeleri konuşacağımız, 2021 yılının da sektörümüzde lansmanlarla geçecek bir yıl olacağı öngörülebilir.