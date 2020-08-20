Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA - İlk olarak 13 Temmuz itibarıyla Kapıkule Gümrük Kapısı’nda pilot olarak devreye alınan Randevulu Sanal Sıra Sistemi (RSSS) uygulaması tuttu. Ticaret Bakanlığı, olumlu geri dönüşler sonrası yeni bir karar aldı. Buna göre gönüllü olarak bütün sürücüler çıkış işlemlerini randevulu sistemle gerçekleştirmeye devam edebilecek. Bu yolla, gümrük kapılarından ticari amaçlı araç geçişleri planlı, öngörülebilir ve Ticaret Bakanlığı tarafından yönetilebilir hale getirilecek. Ayrıca uygulamanın Hamzabeyli ve Karkamış Gümrük Kapılarında da devreye alınması planlanıyor.



TIR KUYRUKLARI AZALACAK

Uygulama, sekiz dilde hizmet verecek şekilde tasarlanırken tamamen dijital ortamda veriliyor. Sürücüler, Randevulu Sanal Sıra Sistemi’ne mobil, web ve kiosk uygulamalarıyla ulaşabiliyor. Buralardan belirleyecekleri tarihte ve gümrük müdürlüklerinin zaman dilimleri içerisinden seçtikleri saatte randevu alabiliyorlar. Verilen karekod ile de sürücüler tır parkı üzerinden ülkeden çıkış yapmak üzere gümrük kapılarına geçiyor. Söz konusu sistemle tır kuyruklarının en aza indirilmesi amaçlanıyor.