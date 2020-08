Türkiye Gazetesi

Türkiye'de trafiğe kayıtlı 23 milyon 156 bin araç bulunuyor. Bunların yüzde 53’ünü otomobiller, yüzde 16’sını kamyonetler, yüzde 14’ünü motosikletler, yüzde 8,2’sini traktörler oluştururken kalan bölümünü otobüs, kamyon, minibüs ve diğer özel amaçlı araçlar oluşturuyor. Bu araçların yaşı ve cinsine göre muayene mecburiyeti bulunuyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu araç muayene ücretlerinin düşürülmesini istedi. Özellikle ulaşım sektöründe çalışanların zor durumda olduğunu söyleyen Palandöken “Pandemi döneminde ulaştırma sektöründeki esnafımız büyük zarar gördü. Otobüsçü esnafımız, sınırlamalar sebebiyle aylardır kontak açmadı. Okullarda fiziki eğitime ara verildi, servisler çalışamıyor. Bu esnafımızın sabit giderleri ise devam ediyor. Bunların yanı sıra her yıl yapılması gereken araç muayenesi söz konusu. 3 Nisan-3 Temmuz arasında yapılması gereken muayeneler 17 Ağustos'a kadar uzatıldı. Bu, çok yerinde ama yeterli değil. ‘K’ belgeli araçlar bir aydan fazla geciktiğinde belgelerinin düşmesi ve cezai işlem riski söz konusu. Mağduriyetlerin önlenmesi için pandemi döneminde araç muayene süreleri yıl sonuna kadar uzatılmalı ve muayene ücretleri kesinlikle düşürülmeli” değerlendirmesini yaptı.

BİR DE EGZOZU VAR BUNUN

Vatandaşlar ise muayene ücretlerinin zaten yüksek olduğunu, egzoz muayenesinin ayrıca yapılması gerektiğini hatırlatıyor ve “Ya egzoz muayenesi de ücretin içinde olmalı ya da ücretler düşürülmeli” talebinde bulunuyor.

MUAYENE SÜRESİ 1-3 YIL ARASINDA

¥ Binek otomobil, resmî otomobil ve bu araçların römorkları ile motosiklet ve üç tekerlekli araçlarla römorkları için muayene üç yaş sonrası başlıyor ve iki yılda bir tekrarlanıyor.

¥ Traktörler ve römorkları üç yaş sonrası üç yılda bir,

¥ Taksi, kamyon, otobüs gibi ticari araçlar her yıl muayene ediliyor.

GEÇEN ZAMANA YÜZDE 5 CEZA

Muayene ücretleri, motosiklet ve motorlu bisiklet için 174,64 TL, otomobil, kamyonet, özel amaçlı taşıtlar için 342,20 TL, otobüs, kamyon, çekici ve tanker gibi araçlar için 462,56 TL seviyesinde. Ayrıca 80 liralık da egzoz muayene ücreti bulunuyor. Gecikmelerde aylık yüzde 5 ceza alınıyor.

