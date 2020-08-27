Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya devleri yüzde 20’ye varan küçülmeler yaşarken, üçüncü çeyrekte dönmeye başlayan çarklar, yıl sonu için umut verdi. Birçok fabrikanın durmasıyla son 11 yılın en düşük seviyesini yaşayan üretim, hazirandan sonra yükselişe başladı. Ocak ve şubat aylarında 11,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren sanayi sektörü, mayısta 7,1 milyar dolar, haziranda 10,2 milyar dolar ve temmuzda 11,5 milyar düzeyinde ihracat yaptı. Böylece sektörün ihracatının son üç aydır yükseliş trendinde olduğu görüldü. Sanayi sektörü senenin yedi ayında 67,3 milyar dolarlık dış satıma imza atarken otomotiv endüstrisi, yaklaşık 13 milyar dolarlık ihracatla sanayinin lokomotifi olma özelliğini kaybetmedi. Bu sektörü 8,8 milyar dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon, 7 milyar dolarla da çelik izledi. İhracatta otomotiv, hazır giyim ve çelik olarak sıralanan yükseliş, borsa endekslerinde de aynı sıralamanın görülmesine sebep oldu. Mart ayında 953,30 puana kadar gerileyen ancak nisan, mayıs ve haziranda sırasıyla kaydettiği yüzde 20, yüzde 3 ve yüzde 12,5'lik artışlarla yılbaşındaki bütün kayıplarını telafi eden Sınai Endeksi, temmuzda 1.631,78 puanla tarihinin en yüksek seviyesini gördü ve ayı yüzde 3,7 artışla tamamladı.



DİPTEN DÖNÜŞ BAŞLADI

Sanayi sektörüne ışık tutan Sanayi Üretim Endeksi, imalat sanayii kapasite kullanım oranı ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine bakıldığında, sektörün dipten dönüşü yaşadığı görülüyor. Sanayi üretim endeksi haziranda yüzde 17,3 yükselirken, imalat sanayii kapasite kullanım oranı son dört aydır yükseliş trendinde. Söz konusu oran, ağustosta bir önceki aya göre 2,6 puan arttı. İSO PMI verisi de temmuzda 56,9’a yükselerek Şubat 2011’den beri en yüksek seviye olarak kaydedildi. Yılın ilk yarısında sadece OSB’lerde 583 üretim tesisi faaliyete geçti. 859 teşvik belgesi ile rekor kırıldı.



ERDAL BAHÇIVAN:

Zamanında alınan tedbirlerin yansıması

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, Covid-19 salgını sebebiyle oluşan olumsuz tablonun mayıstan itibaren düzeldiğini sanayinin öncü göstergelerinden anladıklarını belirterek “Zamanında alınan, hedefi üretim ve ihracat olan nitelikli her ekonomik destek ve kararın, sanayiciler cephesinde ülke ekonomisine pozitif katkı şeklinde yankı bulduğunu görmekteyiz. Önümüzdeki aylarda da başta finansman olmak üzere sanayimize yönelik bu destekler kalıcı bir yönde devam ettirildiği takdirde gerek ihracatta gerekse iç piyasada bu ivmenin hızını kaybetmeden süreceğini umut ediyorum” değerlendirmesini yaptı.



NURETTİN ÖZDEBİR:

Yıl sonu büyüme beklentim pozitif

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'nin koronavirüs salgını sürecini iyi bir şekilde yönetmesinin ülkeye dair algıyı olumlu etkilediğini belirterek “Bu algıyla önümüzdeki dönemde yurt dışından firmalarımıza siparişlerde artış olacağını düşünüyorum” dedi. Ülke ekonomisine dair yıl sonu itibarıyla büyüme beklentilerinin pozitif olduğuna işaret eden Özdebir “Ulusal bağımsızlığımız, ulusal ekonomimizin güçlendirilmesiyle sürdürülecektir. Ulusal ekonomimizin güçlendirilmesi ise ulusal sanayi üretiminin güçlendirilmesiyle mümkün olacaktır” diye konuştu.



ABDURRAHMAN KAAN:

Toparlanma son çeyrekte hızlanır

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, haziran itibarıyla başlayan normalleşme süreci ve sonrasında imalat sanayiinde üretimin hızlı bir şekilde toparlandığına işaret ederek üretimdeki artışın sanayi sektörü ihracatına yansımasının kendilerini memnun ettiğini söyledi. İmalat sanayinin eski performansına tam anlamıyla dönmesinin biraz vakit alacağına değinen Kaan, şunları kaydetti: Mevcut gelişmeler devam eden dönemde üçüncü ve özellikle de son çeyrekte toparlanmanın hızlanacağına işaret etmektedir.