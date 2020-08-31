Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni av sezonundan umutlu olduklarını, palamut, istavrit, çinekop gibi balıkların bol olduğunu gördüklerini belirten balıkçılar, sezona da umutlu olduklarını ifade ettiler.

Yeni sezon beklentilerinin yüksek olduğu söyleyen Akçakoca Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Mustafa Karakaş, “Bu sene sezondan çok umutluyuz. Balık popülasyonu olarak palamut, istavrit, hamsi, çinekop, lüferde yoğunluk görülüyor.

Hava şartlarına bağlantılı olarak da avcılığa yansımasını bekliyoruz. Yani ciddi ve yoğun bir sezon bekliyoruz. Vatandaşlar da bol bol balık yiyecekler ve fiyatların da uygun olacağını tahmin ediyoruz. Yaz dönemindeki yüksek fiyatlar ve pahalılık insanların balık tüketmesini engellemişti ama sezon ile birlikte fiyatların düşmesi insanları yeniden balık tüketmeye olanak sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

Yeni sezondan ümitli olduklarını dile getiren Karadenizli balıkçılar, palamudun bol olacağını, hamsi için ise sabırlı olmak gerektiğini belirtti.

Bu gece avlanmaya çıkacaklarını anlatan 40 yıllık balıkçı Halis Terzi, "Son hazırlıklarımızı yapıyoruz, birlikte ağlarımızı tamir ediyoruz. Saat 24.00 itibarıyla Karadeniz’de avlanmaya başlayacağız. Bol bereketli sezon olacağa benziyor" dedi.

Balıkçı Çetin Şirin de "Geceden sonra artık denizlerdeyiz, bu yıl palamut bol gözüküyor. Ağlarımıza artık son şeklini veriyoruz. Bu gece denizle buluşturacağız. İnşallah kıyıya bol balıkla dönüp, herkes ucuz balık yedireceğiz" diye konuştu.

45 yıldır balıkçılık yapan Veysel Emiroğlu ise "Bu yıl için bereketli bir sezon bekliyoruz, şu an görüntü o. Balık bol olacak. Ağ tamirlerimizi akşamüstü bitirip gece artık denizde olacağız" dedi.

Gece yarısı motorunu çalıştırıp denize açılmayı beklediğini belirten balıkçı Vedat Çakır da, “Teknemize macun yapıyoruz. Macundan sonra ağları yerleştireceğiz ve inşallah gece 24’te ağlarımızı atacağız. Genellikle palumut, lüfer, çinekop avlıyoruz. Herkes sezonun açılmasına hazırlanıyor. Beklenti bu sene var. Balığın durumuna göre güzel bir sezon olacak gibi görünüyor. Havalar da çok önemli. Hava bozarsa denize çıkamayız. Ama güneşli havalar güzel” ifadelerini kullandı.