Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle balık tezgâhlarında bolluk yaşanıyor. Balıkçıların tahmin ettiği gibi bolluk en fazla palamutta görüldü. İlk gün tezgâhta palamudun tanesi 10 lira, istavritin kilosu 15 lira, mezgit ve barbunun kilosu ise 25 liradan satışa sunuldu. Pandemi döneminde çupra levrek ve alabalık tüketiminde iki katına yakın bir artış yaşanırken, zincir marketlerde bulunan balık reyonları da sezonun ilk ürünleriyle doldu taştı.