Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Rosatom, reaktörün kabı, kapağı ve iç parçalarının kontrol montajına başladı. Montaj işlemleri kapsamında, sırasıyla 38 ton ağırlığındaki bir çekirdek bölme duvarı, 68 ton ağırlığındaki bir koruyucu boru ünitesi ve 90 ton ağırlığındaki bir reaktör kapağının montajı yapılıyor. Bu arada Akkuyu Nükleer AŞ, önümüzdeki dönemde bölgesel ölçekte Türk firmalarıyla video konferans yoluyla toplantıya da başlayacak. Görüşmelerden ilki Adana ve Mersinli firmalarla yapılacak. 5 Ekim’deki görüşmede; Akkuyu’nun tanıtımı, ekipman ve malzeme alımlarıyla ilgili bilgiler, ihale kuralları, ihale takvimi, irtibat sağlanabilecek noktalar, Türk Standartları Enstitüsünün santraldeki rolü gibi detaylar anlatılacak. İhaleler, Rus nükleer enerji şirketi Rosatom’un kurallarına göre düzenleniyor. Projede yerli katkının artırılması için, potansiyel Türk tedarikçilerin bilgilendirilmesi ve ana yüklenici ile bir araya getirilmesi amaçlanıyor.