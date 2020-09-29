Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma sanayiinin göz bebeği şirketlerinden birisi olan Aselsan’ın iletişim altyapısı millî teknolojilerle koruma altına alınıyor. Turkcell mühendislerinin geliştirdiği BiP uygulaması üzerinden Aselsan’a özel tasarlanan a-ileti platformu sayesinde sekiz binin üzerinde Aselsan çalışanı tüm haberleşmesini güvenli şekilde gerçekleştirebilecek. Platform üzerindeki veriler “Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı” ilkesine uygun olarak Aselsan’ın kendi veri merkezlerinde saklanacak.

a-ileti platformu ile çalışanlar kendi aralarında güvenli ve hızlı iletişim kurarak yazılı, sesli ve görüntülü görüşmelerini yapabiliyorlar. Ayrıca platformda bulunan Keşfet bölümündeki kapalı grup iletişim kanalları da kurum ile çalışan iletişiminin dijitalleşmesine imkan sağlıyor. Yerli ve millî olmasıyla güvenli altyapıya sahip uygulama, bir şirkete özel geliştirilen ilk iletişim platformu olarak da dikkat çekiyor.

Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün bu önemli iş birliği hakkında şöyle konuştu: Aselsan, dünyanın en büyük 50 savunma sanayi şirketi arasında yer alıyor. Aselsan ürünleri dünyanın 69 ülkesinde kullanılıyor. İki milyar doları geçen cirosu ile Aselsan ile ilgili bilgiler ticari olarak gizlilik taşıyor. Ayrıca yazışmalarımız, ürünlerimiz nedeniyle askeri olarak da gizlilik taşıyor. Aselsan ile ilgili anlık da olsa her iletinin yerli ve milli olarak bize özel geliştirilen bir platform üzerinden paylaşılmasını çok önemli görüyoruz. Türkiye’nin ihtiyaçlarını dışa bağımlı olmadan çözmemiz için kurumlar arası birlikte çalışabilirliğe örnek gösterilecek bir projeye imza atmaktan mutluluk duyuyoruz.

SEKİZ MÜHENDİSİNİ KAYBETMİŞTİ

Aselsan'da 2006 yılından bu yana, F-16 savaş uçakları, millî tank, insansız hava araçları (İHA), uzun namlulu yeni nesil silahlar gibi önemli projelerde çalışan sekiz mühendis şüpheli biçimde hayatını kaybetti. Şüpheli ölümleri bugüne kadar sekiz Cumhuriyet Savcısı soruşturdu. 15 Temmuz'dan sonraki bu olaylarda FETÖ parmağı olduğu iddia edildi. a-ileti ile çalışanların güvenliğinin de üst düzeye çıkarılması hedefleniyor.

TAMAMEN ASELSAN'IN İHTİYAÇLARINA GÖRE KARŞILANDI

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan “Yaptığımız iş birliğiyle yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi noktasında aynı misyonu paylaştığımız Aselsan çalışanlarının, bu ülkenin mühendislerinin geliştirdiği iletişim platformu a-ileti üzerinden güvenli şekilde haberleşmelerini sağlıyoruz. Tamamen Aselsan’ın ihtiyaçlarına göre BiP altyapımız üzerinden tasarladığımız a-ileti uygulaması, bu anlamda bir ilk olma özelliği de taşıyor. Önümüzdeki dönemde de şirketlerin ve kamu kurumlarının ihtiyaçlarına özel uygulama ve çözümler geliştirmek için altyapımız hazır” dedi.