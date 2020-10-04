Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin, 2021 yılının ilk aylarında faaliyetlerine başlayacağını belirterek “Böylece Karadeniz'de Fatih artık Kanuni ile birlikte çalışacak" dedi. Zonguldak'ta 2016'da yapımına başlanan Filyos Projesi sahasını gezen Bakan Dönmez; Yardımcısı Alparslan Bayraktar, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin ve BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan'la helikoptere binerek alandaki çalışmaları inceledi.

Bakan Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 21 Ağustos'ta Türkiye’nin, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini kamuoyuna açıkladığını belirterek 320 milyar metreküp rezerv bulunduğunu hatırlattı. O gün, birinci ve ikinci katman dışında aşağıda birkaç katman daha olduğunu, çalışmalar bittikten sonra doğalgaz miktarının yukarı yönlü revize edilebileceğini söylediklerini aktaran Bakan Dönmez “Şu anda üçüncü ve dördüncü katmandaki sondaj çalışmaları tamamlandı, test çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki bir iki hafta içerisinde bitireceğiz. Sonra da inşallah sonuçlara göre varsa ilave bir keşif, vatandaşımızla paylaşacağız. Biz ümitliyiz, o gün de söyledik, bugün de yine aynı pozisyonumuzu koruyoruz; inşallah yeni müjdeler gelir" ifadelerini kullandı.

2023'E YETİŞTİRECEĞİZ

Bakan Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin bu yıl içerisinde filoya dâhil edildiğini, Mersin Taşucu’nda yeni operasyonlara hazırlık kapsamında reaktivasyon işlemlerine devam ettiğini belirterek “İnşallah 10 Ekim'de oradan demir alacak ve Haydarpaşa Limanı'na gelecek. Burada kule söküm işlemleri yapılacak. Boğaz’da üç köprümüz var, köprülerin altından geçebilmek için kuleyi sökmemiz gerekiyor. Kasım sonunda da Filyos Limanı’na intikal etmiş olacak. Burada tekrar kulenin montajı ve diğer bakımlarının yapılmasını bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında da ilk operasyonuna başlayacak. 2023'te Karadeniz gazını vatandaşımızla buluşturmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Şehirde sürdürülen Filyos Projesi’nden de bahseden Bakan Dönmez, projenin, hükûmetin Batı Karadeniz bölgesindeki megalojistik merkezlerinden birisi olarak planlandığını söyledi. Filyos'un, sadece liman olarak hizmet vermeyeceğini, orta ve yüksek teknolojili üretim yapacak firmalara da olanak sağlayacağını vurgulayan Bakan Dönmez “Sadece liman hizmetleri değil, yine bu bölgede özel endüstri bölgesi ilan etmek suretiyle, orta ve yüksek teknolojili üretimleri yapacak firmalar için de burada geniş bir endüstri bölgesi planlaması yapıldı. Bildiğiniz gibi Fatih sondaj gemisi, buradan 150-160 kilometre açıkta faaliyetlerine devam ediyor. Ama o faaliyetlerini sürdürebilmesi için önemli desteğe ihtiyacı var. O açıdan kıyı lojistik merkezleri bu operasyonlar için son derece büyük önem arz ediyor. Filyos'un böyle bir imkâna kavuşuyor olması, bu hizmetleri daha kolay ve ekonomik yapıyor olmamıza da imkân tanımış oldu. Şu anda bulunduğumuz yerden oraya her gün Fatih sondaj gemisinin sondajıyla alakalı hizmetlerin lojistik desteğini veriyoruz. Tabii bu tip merkezlerde iş sağlığı ve güvenliği, çevre standartlarına uyum son derece önemli. Burada uluslararası standartlara uygun bir operasyon yapıyoruz” dedi.

İŞİMİZ KOLAYLAŞACAK

Bakan Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin gelecek aylarda bölgeye intikal etmesiyle Filyos Limanı'ndaki yoğunluğun daha fazla olacağına işaret ederek limanla ilgili çalışmalarda sona gelindiğini bildirdi. Şu anda limanın bir kısmını kullandıklarını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının eksikleri tamamlamasıyla diğer hizmetlerin de verilmeye başlanacağını dile getiren Bakan Dönmez “Limanın bizim açımızdan bir avantajı da şu; derinliği oldukça yüksek, 19 metre ki, bizim sondaj gemilerimizin draftı oldukça yüksek, çok büyük gemiler bunlar. Gemilerin bakımı, yeri geldiğinde ikmallerinin yapılması için bu özelliklere sahip bir limanın olması, bizim işlerimizi son derece kolaylaştıracak" ifadelerini kullandı.

FİLYOS'TAN LOJİSTİK DESTEK

Bakan Dönmez, Filyos Limanı’nda incelemelerde bulunarak "Fatih sondaj gemisi, buradan 150-160 kilometre açıkta faaliyetlerine devam ediyor. Kıyı lojistik desteğini, buradan daha kolay ve ekonomik yapıyoruz" dedi.