Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u 100. Yıl Bahçe Restoran girişinde karşılayan UDOFED Başkanı Mehmet Mercan ve federasyon yöneticileri Şentop’a bir kılıç hediye etti. Kendisine hediye edilen kılıçla döner kesen Şentop; Mercan’a millî değerimiz döner için gösterdiği gayretler için teşekkür etti. Bundan böyle dönerin daha iyi yerlere gelmesi için federasyona desteklerinin süreceğini, hatta federasyonun belirlediği bir günü ‘Dünya Döner Günü’ ilan edeceklerini sözlerine ekledi.