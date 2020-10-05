TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u 100. Yıl Bahçe Restoran girişinde karşılayan UDOFED Başkanı Mehmet Mercan ve federasyon yöneticileri Şentop’a bir kılıç hediye etti. Kendisine hediye edilen kılıçla döner kesen Şentop; Mercan’a millî değerimiz döner için gösterdiği gayretler için teşekkür etti. Bundan böyle dönerin daha iyi yerlere gelmesi için federasyona desteklerinin süreceğini, hatta federasyonun belirlediği bir günü ‘Dünya Döner Günü’ ilan edeceklerini sözlerine ekledi.
TBMM’de döner günü!
05.10.2020 - 04:18 | Son Güncelleme: 05.10.2020 - 04:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) yeni yasama yılının başlaması nedeniyle Meclis bünyesinde bulunan sekiz restoranda milletvekillerine, misafirlere ve meclis çalışanlarına ‘Döner Türkiye’dir. Döner Türkiye’nindir’ temasıyla bir ton civarında döner ikram etti.
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736626 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/736626.aspx
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