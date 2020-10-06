İstanbul Kapalıçarşı’da 478,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 478,80 liradan, 3 bin 154 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 175 liradan, 436,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 440,50 liradan, 3 bin 82 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 102 liradan, bin 541 liradan alınan Yarım Ziynet bin 551 liradan ve 771 liradan alınan Çeyrek Ziynet 776 liradan satıldı.
Altın alacaklar dikkat! İşte güncel fiyatlar
06.10.2020 - 17:42 | Son Güncelleme: 06.10.2020 - 17:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 478,80 lira oldu.
Etiketler : altın fiyatları,çeyrek,gram,
737009 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/737009.aspx
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