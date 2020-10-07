Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Kritik aşamalardan olan tabliye montajı başladıktan sonra 70 metre üzeri gemilerin Boğaz'dan geçişine izin verilmeyecek. Montaja kadar ise bu tip gemiler ancak onay almaları hâlinde Boğaz’dan geçiş yapabilecek. Gemilerin, acenteleri vasıtasıyla en az 30 gün önce ilgili Liman Başkanlığına yazılı müracaatta bulunması gerekiyor. Çanakkale Köprüsü’nde kule ayaklarının inşası tamamlanmış durumda. Eylül ayında da her iki ayak arasında geçici taşıma halatı montajı yapılmıştı. Önümüzdeki dönemde, ilk olarak kediyolu hatları çekilecek.