Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerjisa mühendisleri tarafından geliştirilen sistem, elektrik çarpmalarına karşı başta çocuklar ve hayvanlar olmak üzere tüm canlıları koruyacak. İstanbul Anadolu Yakası'nda 3 bini aşkın direkte devreye alınan sistemin, yakın zamanda 10 bin direğe uygulanması planlanıyor. Sistem öncelikle okul, hastane, dinlenme alanları, park ve meydanlar gibi nüfusun yoğun olduğu bölgelerde devreye alınacak. Böylece yapılan kontrol ve bakımlara rağmen, direklerinin kaçak tehlikesi oluşturma riskinin sıfıra indirilmesi amaçlanıyor.