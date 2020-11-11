İstanbul Kapalıçarşı’da 471,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 472 liradan, 3 bin 110 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 131 liradan, 430 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 434 liradan, 3 bin 39 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 59 liradan, bin 520 liradan alınan Yarım Ziynet bin 530 liradan ve 760 liradan alınan Çeyrek Ziynet 865 liradan satıldı.
Gram altında sert düşüş! İşte altın fiyatlarında son durum
11.11.2020 - 18:11 | Son Güncelleme: 11.11.2020 - 18:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 472 lira oldu.
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745837 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/745837.aspx
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