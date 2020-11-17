Böylece tırlarla karadan yaklaşık 10 günde alınan mesafe, iki güne kadar düştü. Çakır Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çakır, Covid-19 salgını sebebiyle küresel piyasaların dar boğaza girdiğini, limanların ise tarih boyunca turizm ve ekonomik açıdan çözüm merkezi konumunda olduğunu vurguladı. Mustafa Çakır "Üç tarafımız denizlerle çevrili. Bunları değerlendiriyoruz. Hacim olarak yüksek, maliyet olarak düşük deniz yolu ticaretinin ülke ekonomisine katkısı çok büyük. Şu an tek gemiyle başladık. Haftada iki sefer yapacağız. Sadece bu hattan ayda 10 milyon dolar civarında döviz getirisi olacak" dedi. İlk sefer pazar günü yapıldı. Mersin'den gelen narenciye yüklü tırlar, Zonguldak'tan Ro-Ro gemisi ile Rusya'ya gönderildi. Uğurlama törenine Milletvekili Hamdi Uçar, Vali Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da katıldı. Vali Tutulmaz "Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Zonguldak-Rusya deniz yolu açıldı
17.11.2020 - 05:07 | Son Güncelleme: 17.11.2020 - 05:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'ye döviz kazandıran ihracatçılar için önemli bir güzergah daha devreye girdi. Çakır Denizcilik, Zonguldak Limanı ile Rusya'nın Kerç Boğazında bulunan Kavkaz Limanı arasında Ro-Ro seferlerine başladı.
Etiketler : zonguldak rusya,
746985 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/746985.aspx
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