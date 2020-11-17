Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Böylece tırlarla karadan yaklaşık 10 günde alınan mesafe, iki güne kadar düştü. Çakır Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çakır, Covid-19 salgını sebebiyle küresel piyasaların dar boğaza girdiğini, limanların ise tarih boyunca turizm ve ekonomik açıdan çözüm merkezi konumunda olduğunu vurguladı. Mustafa Çakır "Üç tarafımız denizlerle çevrili. Bunları değerlendiriyoruz. Hacim olarak yüksek, maliyet olarak düşük deniz yolu ticaretinin ülke ekonomisine katkısı çok büyük. Şu an tek gemiyle başladık. Haftada iki sefer yapacağız. Sadece bu hattan ayda 10 milyon dolar civarında döviz getirisi olacak" dedi. İlk sefer pazar günü yapıldı. Mersin'den gelen narenciye yüklü tırlar, Zonguldak'tan Ro-Ro gemisi ile Rusya'ya gönderildi. Uğurlama törenine Milletvekili Hamdi Uçar, Vali Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da katıldı. Vali Tutulmaz "Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.