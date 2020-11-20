Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Henüz tasarım aşamasındayken dahi teknolojiyi her noktaya entegre etmesi sebebiyle Dijital Dönüşüm kategorisinde ödül alan İstanbul Havalimanı'na ödülü, Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün düzenlenen törende takdim edildi. İGA İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, yolcuların en önemli talebinin dijital seyahat tecrübesi yaşamak olduğunu söyledi.

YÜZ VERİSİYLE ALIŞVERİŞ

Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nda 6 ay içinde hayata geçmesi planlanan en iddialı teknolojik uygulamanın "biometri/yüz verisiyle yolculuk ve alışveriş" imkânı olacağına dikkati çektiği açıklamada "Uygulama ile yolcunun bileti, pasaportu ve dijital biometrik verisi mobil uygulama üzerinden eşleştirilecek, yapay zekâlı akıllı sohbet sistemi projemizle yolcularımıza anlık bilgilendirmeler de yapacağız" dedi.