Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl verilen destekler, 100 milyon lirayı buldu. Böylece 10 bin kişinin istihdam edildiği 44 yerli kömür üreticisi salgın döneminde rahat nefes aldı. 2016’da başlayan ve 44 üreticiyi bulan destek, dört yılda 230 milyon liraya ulaştı. İthalatın önüne geçildi, içeride üretim ve istihdam korundu. 2019 verilerine göre Türkiye’deki toplam 91 bin 431 megavatlık kurulu gücün yüzde 12,4’ünü yerli linyit ve taşkömürü santralleri, yüzde 10’unu ithal kömür santralleri oluşturuyor. Elektrik üretiminin yüzde 34’ü kömürden karşılanıyor. 20 bin 300 megavatlık kömür kurulu gücünün, toplam içerisindeki payı yüzde 21,6’yı buluyor. Bugün 67 kömür santrali aktif olarak çalışıyor. Türkiye’nin linyit kaynağı 19,3 milyar ton, taş kömürü ise 1,5 milyar ton olarak ölçüldü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Yerli kömür üretimini enerji bağımsızlığımız ve istihdam açısından kritik görüyoruz. Rezervlerimizi sonuna kadar kullanmak ve payını artırmak istiyoruz. 1000 MW kapasiteye sahip bir yerli kömür santrali kurulduğunda, yıllık üretimi ile yaklaşık 1,24 milyar metreküp gaz ithalatının önüne geçmiş olacağız. Cari açığımızın kapanmasına yaklaşık 240 milyon dolarlık katkı... Sektörün güvenli ve insan odaklı iş kültürü sahibi olması için de gerekli düzenlemeleri hayata geçirdik. 2020'de 4 bin 662 denetim yaptık. Çevre ve insan sağlığına aykırı faaliyetleri durduruyoruz” ifadelerini kullandı.