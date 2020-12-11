Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 'Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Ekonominin Yeniden Dizayn Edilmesi' ana temasıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde (İEZ) yaptığı konuşmada, pandemiden sonra hikayenin baştan yazılacağını, münferit seyahatlerle kişiye özel paketlerin ön plana çıkacağını söyledi. Türkiye'nin tüm dünya gibi salgın sürecinden olumsuz etkilendiğini belirten Bakan Ersoy, Avrupa'daki belli başlı destinasyonlarda ziyaretçi sayısında yüzde 80'lik, gelirde yüzde 88'lik düşüş yaşandığını söyleyen Ersoy "Güvenli Turizm Sertifikasyon programını başarıyla uyguladık. Tanıtım etkinliklerini en başarılı yürütenlerdeniz. Bu sebeple yılı rakiplerimize göre daha az kayıpla, turist sayısında yüzde 70 daralmayla, gelirde ise yüzde 67-68 daralmayla yılı kapatacağız gibi görünüyor" dedi.

‘V’ ÇIKIŞ BEKLİYORUZ

Salgından sonra V çıkış beklediklerini, Asya bölgesinin krizi yavaş yavaş atlatmaya başladığını ifade eden Bakan Ersoy, Asya'da turizm amaçlı seyahatlerde ciddi yükseliş görülmeye başlandığını kaydetti. Ersoy "Turistik amaçlı seyahatlerde V çıkış, sayılarda yüzde 100'lük büyüme bekliyoruz. Dünya, ekonomik açıdan da çok bunaltıcı olduğu için bu salgın sürecini hızla atlatmak için elinden geleni yapacak, hızlı bir aşılama kampanyası ile süreç iyi yönetilecek. Birkaç ay sonra hızlı bir düzelmenin, ekonomik canlanmanın, hava trafiği başta olmak üzere uluslararası trafiğin tekrar başlayacağını düşünüyorum" diye konuştu. Bu yıl itibarıyla Türkiye’nin dünyada en yoğun tanıtım yapan ülke olduğuna işaret eden Ersoy, şöyle konuştu: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile birlikte tanıtım stratejimizi komple değiştiriyoruz. wowturkey.com sitesini yeni baştan yeni bir stratejiyle tekrar dizayn ettik. Son teknolojileri, akıllı zekâyı kullanıyoruz. 81 il orada aşamalı bir şekilde tanıtılmaya başladı.

YENİ DÖNEME HAZIRLIK

Yeni dünya düzeni, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, turizmin geleceği, tarımda sürdürülebilirlik, gıda arz güvenliği ve Covid-19 sonrası ekonomilerdeki durumun ele alındığı zirveye Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eski Devlet Bakanı ve İEZ Yönetim Kurulu Başkanı Kürşad Tüzmen, TİM Başkanı İsmail Gülle, DEİK Başkanı Nail Olpak, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu ve çok sayıda iş adamı ile siyasetçi katıldı.

Zirve ile 1 milyar dolar

İstanbul Ekonomi Zirvesi (İEZ) Yönetim Kurulu Başkanı Kürşad Tüzmen, siyasetin aşamadığı sıkıntıları ticaretin aşabileceğine inandıklarını belirterek, yaptırım konusunda AB'nin, Almanya'nın yaptığı girişimlerle kararını hızlı almayacağını söyledi. Önümüzdeki 100 günün çok önemli olduğunu söyleyen Tüzmen "Bu zirveyle Avrupa'ya 'biz işimizde gücümüzdeyiz mesajı verdik. Toplamda 1 milyar dolar tutarında yatırım hacmi oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Refahı adil paylaşalım

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, kalkınmanın sadece ekonomik büyüklük olmadığını ifade ederek, büyümenin insan, toplum, doğa, çevre ve yaşam üzerinde bıraktığı olumlu etkiyle ölçülebileceğini söyledi. Olpak "Bu yüzden geliri arttığı hâlde bunu adil paylaşmayan, çevreye ve diğer canlılara zarar veren, yine geliri arttığı hâlde bunu gelecek nesillere aktarmayan bir yaklaşımın sürdürülebilir kalkınmaya vesile olması beklenemez. Bu dönemin kazananları, tedarik zincirini koparmadan ayakta kalıp güven duygusu verebilenler olacak" dedi.

İhracatta yıldızlı yıl olacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, dünyada globalleşme eğiliminin giderek azalırken, bölgeselleşme ve yakından tedarik eğilimlerinin hız kazandığını, tek seferde toplu ve büyük siparişler yerine, daha yakın bölgelerden, daha küçük hacimde ve parçalı siparişlerin giderek daha da tercih edilir hâle geldiğini anlattı. Topyekûn kalkınmanın ancak ihracatla mümkün olduğuna işaret eden Gülle "Son aylarda, hazır giyim, halı, mobilya ve yaş meyve sebze sektörlerimiz, aylık bazda ihracatta rekor kırdı. 2021'de ihracatın yıldızı daha çok parlayacak" diye konuştu.