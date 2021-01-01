Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Türkiye genelinde 1,5 milyon, İstanbul’da ise 300 bin konutu acil dönüştürmek için gaza basan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Güngören Tozkoparan Mahallesi’ndeki 1.500 bağımsız bölümü yenilemek için düğmeye bastı. Emlak Konut GYO tarafından hayata geçirilecek projenin 2 ay içinde temeli atılıp, 1,5 yıl içinde teslim edilmesi planlanıyor. Toplam maliyeti 700 milyon lira olan konutlar için bakanlık yüzde 40 destek sağlayacak. Ayrıca hak sahiplerine 5 aylık peşin olarak 7.500 lira kira yardımı, kiracılara da 3 bin lira taşınma yardımı yapılacak.

KAYBEDECEK VAKİT YOK

Projeye ilişkin düzenlenen Tozkoparan Mahallesi Kentsel Dönüşüm İstişare Toplantısı'nda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tozkoparan için kaybedecek bir dakika bile olmadığına dikkati çekerek, projenin örnek olacağının altını çizdi. Alanda yer alan 302 riskli binada 1.137 sağlıksız konut ve iş yeri olduğuna işaret eden Kurum, binaların 84’ünün hak sahiplerine ait olduğunu, 218’inin ise gecekondulardan oluştuğunu kaydetti. Bakan Kurum “Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan projemizle 62'si dükkân, 1.438'i konut olmak üzere 1.500 bağımsız bölüm yapacağız. Çevredeki mevcut yapılaşmayla uyumlu, yatay mimari anlayışıyla projelerimizi hazırladık. Projenin başından sonuna kadar sizleri hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz. Devlet olarak biz taşın altına elimizi koyuyoruz” diye konuştu.

FİYAT 1 MİLYON TL OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla konutların her biri için yüzde 40’a varan destek vereceklerinin altını çizen Bakan Kurum “125 ila 135 metrekare olacak 3+1 daireler için ortalama 220 bin, 95 ila 110 metrekare olacak 2+1 daireler için de ortalama 180 bin lira bedel ödenecek. Bu ödemeler de 15 yıla varan vadelerle kiradan bile az taksitlerle yapılacak. Ayrıca ödemelere proje teslim edildiğinde başlanacak. Proje bitince yaptığımız daireler 1 milyon liranın üzerinde bir fiyata sahip olacak” ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 1 yılda 15 bin konutun temelini attık

İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Murat Kurum “İstanbul'da 64 riskli alanda 36 bin binada 117 bin bağımsız bölümden oluşan kentsel dönüşüm projemizi yürütüyoruz. İstanbul'da yeni yerleşim alanı olarak kullanılacak 39 rezerv alanımızda çalışmalarımız devam ediyor. Sadece son 1 yılda İstanbul'umuzda 15 bin konutun temellerini attık, 10 binlerce konutumuzun projelerini hazırladık. Yine İstanbul'da 50 bin ve 100 bin sosyal konut kampanyasıyla 21 bin 562 sosyal konut üretiyoruz” değerlendirmesini yaptı.