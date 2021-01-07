Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,64'lük yükselişle başladı. Endeks, 9,62 puanlık artışla 1.515,04 puanla rekor seviyeye yükseldi. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,17, holding endeksi yüzde 0,65 değer kazandı.