Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,64'lük yükselişle başladı. Endeks, 9,62 puanlık artışla 1.515,04 puanla rekor seviyeye yükseldi. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,17, holding endeksi yüzde 0,65 değer kazandı.
Borsa güne rekorla başladı
07.01.2021 - 10:18 | Son Güncelleme: 07.01.2021 - 10:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, güne yüzde 0,64'lük yükselişle 1.515,04 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı.
Etiketler : borsa,ekonomi,bist,
758157 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/758157.aspx
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