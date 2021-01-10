Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Analistler, BİST 100 endeksinin dolar bazlı bakıldığında önemli direnç olarak görülen 2 sent seviyesini yukarı yönlü kırmasının önemine dikkati çekerek "Bununla birlikte 2010'da görülen 5,1 sent seviyesinin hâlâ çok altındayız. Yabancı yatırımcıların özellikle BİST 30 hisselerine olan talebi, endeksin rallisini destekledi. Bu durum, Türk şirketlerinin toplam piyasa değerini rekor seviyelere çıkardı" dedi. Borsa İstanbul'da işlem gören Türk şirketlerinin toplam piyasa değeri, dolar bazlı bakıldığında, geçen ay 268,3 milyar dolarla 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Türk lirası bazlı bakıldığında ise 2 trilyon lirayla rekor seviyeler test edildi. Analistler, döviz bazlı değerlemeler göz önüne alındığında Türk şirketlerinin iskontolu durumunun burada da göze çarptığına değinerek, toplam piyasa değerinin 2010'daki 344 milyar dolar seviyesinin altında bulunduğunu hatırlattı. BİST 100 endeksinin geçen sene yıllık bazda yüzde 29 getiri ile mevduatın üzerinde getiri sağladığına dikkati çeken analistler, bazı hisselerin yüzde 800'lere varan getiriler sunduğunu hatırlattı. Borsadaki şirketlerin salgın sonrası potansiyel getirilerinin, hem şirketleri hem de yatırımcıları sermaye piyasalarına yönlendirmeye devam etmesi bekleniyor.