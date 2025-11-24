İngiltere Premier Lig’in 12. haftasında heyecan dorukta. Son haftalarda etkileyici bir performans sergileyen Manchester United, Old Trafford’da Everton’ı konuk edecek.

Premier Lig’de kritik bir randevuya sahne olacak Old Trafford, Manchester United ile Everton arasında oynanacak maçla coşacak. Ev sahibi ekip, son beş maçtaki kayıpsız grafiğini devam ettirmeyi hedeflerken, David Moyes’in öğrencileri güçlü rakip karşısında üst üste ikinci galibiyetini almak için sahada olacak.

Manchester United - Everton maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? Muhtemel 11 açıklandı

MANCHESTER UNITED-EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester United-Everton mücadelesi 24 Kasım Pazartesi günü Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak.

MANCHESTER UNITED-EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig’in önemli karşılaşması Manchester United-Everton maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Maç şifreli şekilde yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED-EVERTON MAÇI MUHTEMEL 11

Manchester United: Lammens, Yoro, De Ligt, Shaw, Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu, Mbeumo, Diallo, Zirkzee



Everton: Pickford, O'Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko, Garner, Gueye, Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish, Barry

