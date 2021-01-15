Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Ticaret platformu Trendyol’un kuruluşunun 10. yıl dönümünde Türkiye istihdamına katkısı bir milyonu geçti. Bağımsız araştırma kuruluşu Politika Analiz Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen ‘Trendyol’un Türkiye Ekonomisine Etkileri’ araştırmasına göre geçen yıl 98 bin işletme ile 1,1 milyon bireysel satıcı Trendyol'dan 347 milyon adet ürün satışı gerçekleştirdi. Platformda yer alan 98 bin satıcının 97 bini mikro işletme ve KOBİ'lerden, 1.205’i ise büyük işletmelerden oluştu. Satıcılar doğrudan 360 bin, dolaylı 708 bin olmak üzere toplam 1,1 milyon istihdam sağladı. Rapor hakkında açıklamalarda bulunan Trendyol Kurucusu ve CEO’su Demet Mutlu, araştırmaya göre istihdam etkilerinin 2023’te 2,4 milyon kişiye ulaşmasının öngörüldüğünü söyledi. Mutlu “Trendyol’da moda, elektronik, ev ve mobilya, market, gıda, anne-çocuk, kozmetik gibi birçok kategoride 30 milyondan fazla ürün çeşidi bulunuyor. Platformda 2019 yılı içinde en az bir alışveriş yapan, yani aktif müşteri sayısı 9,2 milyon iken, 2020’de bu sayı 19,3 milyona ulaştı. 2020’nin son çeyreğinde günde ortalama 1,1 milyon paketi müşteriye ulaştı. Satıcılarımızın yüzde 43’ü üç büyük il dışından” dedi. Araştırmadan ayrıca şu sonuçlar da çıktı:

SATICILARIN DÖRTTE BİRİ KADIN

¥ Trendyol’da satıcıların yüzde 25’i kadınlardan oluşuyor (Türkiye'de ise kadın işverenlerin oranı sadece yüzde 10).

¥ Pandemi dönemiyle birlikte 17 bin kadın girişimci satışa başladı. Ayrıca Trendyol’un ikinci el platformu Dolap’taki 1,1 milyon satıcıdan yaklaşık 400 bini ev hanımı.

¥ Trendyol ile çalışmaya başladıktan sonra satıcıların yüzde 90'ının cirosunu, yüzde 82'sinin istihdamını artırdı.

¥ Satıcıların yüzde 98'i yerli şirketlerden oluşurken, satılan ürünlerin yüzde 72'si Türkiye'de üretiliyor.

¥ Trendyol'da AR-GE'nin yatırımdaki payı yüzde 28.

¥ Trendyol, bugüne kadar 335 milyon dolarlık yabancı yatırım çekti.