Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel piyasalarda bu haftanın odağında ABD'de başkanlık değişimi ile mali teşvik paketine ilişkin açıklamalar, önemli merkez bankalarının faiz kararları ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin gelişmeler yer alırken, haftaya, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve yoğun veri gündemi takip edilecek.

ABD'de olağanüstü güvenlik tedbirleriyle sorunsuz gerçekleştirilen yeni başkan Joe Biden'ın yemin töreninin ardından ABD pay piyasalarında rekorlar kırılırken, analistler, Hazine Bakanlığı'na seçilmesi beklenen Janet Yellen'ın ek mali teşviklere ilişkin olumlu açıklamalarının risk iştahını artırdığını söyledi.

Bu hafta, dünya genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayısı 98 milyonu, hayatını kaybedenler ise 2,1 milyonu aşarken, başta İngiltere, Almanya ve Çin olmak üzere birçok ülke uygulanan tedbirleri sıkılaştırdı ya da sürelerini uzattı.

Yellen'ın hafta içinde doların değerini piyasanın belirleyeceğini söylemesinin ardından dolar endeksi bu hafta 66 baz puan gerileyerek 90,2'ye indi. Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanmaya başlayan 4. çeyrek şirket finansal sonuçlarının da pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Bu hafta ABD'de Dow Jones endeksi, yüzde 0,89, S&P 500 endeksi yüzde 2,13 ve Nasdaq endeksi yüzde 4 değer kazanırken, bütün endeksler tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, yatırımcıların haftaya, çarşamba günü açıklanacak Fed'in faiz kararına odaklandığını, piyasa beklentilerinin Fed'in faizleri sabit bırakacağı yönünde olduğunu bildirdi.

25 Ocak ile başlayan haftanın veri takviminde perşembe yayımlanacak ABD'nin 4. çeyrek büyüme verisinin öne çıktığını kaydeden analistler, ABD ekonomisinin 4. çeyrekte yüzde 4,1 büyümesinin beklendiğini dile getirdi.

Haftaya ayrıca mali teşvik paketlerine ilişkin haber akışının yanı sıra, çarşamba dayanıklı mal siparişleri, cuma kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündemi ile devam eden 4. çeyrek şirket finansal sonuçlarının takip edilecek.

"Avro Bölgesi'nde büyüme görünümü üzerindeki riskler hala aşağı yönlü"

Avrupa tarafında ise bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve toplantı sonrası ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları piyasaların odağındaydı.

Analistler, hafta boyunca beklentilere paralel gelen veri akışına karşın Lagarde'ın açıklamaları ve Kovid-19 kaynaklı kısıtlamaların uzatılmasının piyasalardaki yukarı yönlü hareketi törpülediğini bildirdi.

Lagarde, 1,85 trilyon avroluk Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) devam edeceğini aktararak, varlık alımlarının ECB'nin faiz artırmaya başlamasının hemen öncesine kadar süreceğine işaret etti.

Bununla birlikte, Kovid-19 vaka sayısındaki artış ve kısıtlamaların ekonomiye zarar verdiğini belirten Lagarde, Kovid-19'un ikinci dalgasının yaşandığı 2020'nin dördüncü çeyreğinde Avro Bölgesi ekonomisinin muhtemelen daraldığını, Avro Bölgesi'nin ekonomik büyüme görünümü üzerindeki risklerin de hala aşağı yönlü olduğunu söyledi.

İtalya'daki siyasi kriz ise, Başbakan Giuseppe Conte ve hükümetinin parlamentonun üst kanadı Senato'dan güvenoyu alması ile şimdilik aşıldı.

Bu haftanın son işlem gününde açıklanan verilere göre Avro Bölgesi ve Almanya'da Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşirken, İngiltere'de hizmet sektörü PMI 38,8'le tahminlerin oldukça altında kaldı.

Bu gelişmelerle haftalık bazda Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,63 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,60 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,93 değer kaybetti.

Gelecek hafta pazartesi Almanya'da Ifo endeksleri, salı İngiltere'de işsizlik, perşembe Almanya'da enflasyon ve cuma Almanya'da işsizlik verileri takip edilecek

Çin ve Japon merkez bankaları faizleri sabit tuttu

Asya'da ABD'deki gelişmelere ve Çin'in yüzde 6,5 ile beklentilerden iyi gelen 4. çeyrek büyümesine paralel pozitif bir hafta geçirilirken, haftanın son işlem gününde özellikle Çin'de artan Kovid-19 vakalarına paralel satıcılı bir seyir izlendi.

Hafta içinde Çin ve Japonya merkez bankaları politika faizlerini sabit bırakırken, Japonya Merkez Bankası (BoJ), 2021 mali yılına ilişkin büyüme beklentisini yüzde 3,6'dan yüzde 3,9'a, enflasyon tahminini yüzde 0,4'ten yüzde 0,5'e revize etti.

Japonya'da enflasyon aralıkta yıllık yüzde 1,2 gerilerken, PMI verisi imalat sanayi için 50'nin altına gerileyerek daralmaya, hizmet sektörü için ise 47,2'den 45,7'ye inerek daralmanın hızlandığına işaret etti.

Bu gelişmelerle bu hafta, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,39, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,13 ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,77 artış kaydetti.

Gelecek hafta, cuma günü Japonya'da açıklanacak enflasyon ve işsizlik verileri takip edilecek.

TCMB faizleri sabit bıraktı, sözlü yönlendirdi

Yurt içinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 17'de sabit bırakırken, oldukça "şahin" bulunan karar metninde, sıkı duruşun "uzun bir süre" devam edeceği ve gerekirse ek sıkılaştırma yapılacağı kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yurt dışında gerçekleştirdiği yılın ilk tahvil ihracı ise başarıyla tamamlandı. Dolar cinsinden 2026 ve 2031 vadeli çift dilim tahvil ihracında toplam miktar 3,5 milyar dolar oldu. Toplam yatırımcı talebi 15 milyar doları aşarak, uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen ihraçlara gelen en yüksek yatırımcı talebine işaret etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunun "B+", yerel para birimi cinsinden kredi notunun ise "BB-" olarak teyit edildiği bildirildi.

Açıklamada, ülkenin kredi notu görünümünün ise "durağan" olduğu kaydedilirken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Türkiye ekonomisinin 2020'de kredi teşvikinin etkisiyle yüzde 0,9 büyüdüğünün tahmin edildiği belirtildi.

Bu gelişmelerle dolar/TL haftalık bazda yüzde 0,6 değer kaybıyla 7,4179'a geriledi. BIST 100 endeksi ise hafta içinde 1.582,04 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi ve haftayı, bir önceki hafta kapanışına göre 17,96 puan ve yüzde 1,18 artışla 1.542,45 puandan tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.580 seviyesinin önemli direnç konumuna geldiğini belirterek, 1.525-1.500 bandının ise kısa vadeli görünüm açısından kritik destek bölgesi olduğunu söyledi.

Yurt içinde gelecek hafta açıklanmaya başlayacak şirket finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı hareketlerin artmasına neden olması bekleniyor. Öte yandan pazartesi reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, perşembe TCMB'nin Enflasyon Raporu, cuma dış ticaret verileri takip edilecek.