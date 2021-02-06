Dolar, küresel anlamda değer kazanmaya devam ederken Merkez Bankası'nın sıkılık vurgusuyla TL pozitif ayrışıyor. Dolar/TL, 7,03-7,05 seviyelerinden işlem görüyor. 9 liranın altına geldikten sonra başlayan düşüşler sonrası euro/TL ise, 8,46'larda seyrediyor.