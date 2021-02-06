Dolar, küresel anlamda değer kazanmaya devam ederken Merkez Bankası'nın sıkılık vurgusuyla TL pozitif ayrışıyor. Dolar/TL, 7,03-7,05 seviyelerinden işlem görüyor. 9 liranın altına geldikten sonra başlayan düşüşler sonrası euro/TL ise, 8,46'larda seyrediyor.
Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum (5 Şubat 2021 güncel dolar ve euro)
06.02.2021 - 09:11 | Son Güncelleme: 06.02.2021 - 09:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar - euro kaç TL? 5 Şubat 2021 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Etiketler : dolar,euro,döviz,
765512 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/765512.aspx
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