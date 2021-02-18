Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BBVA Araştırma Bölüm Başkanı Alvaro Ortiz TL risk priminin düşmesiyle değerlenme eğiliminin süreceğini belirterek "Ekonomi politikası yönündeki değişiklikler göz önüne alındığında Türk lirasının değerlenmesi sürpriz değil, doğal bir sonuçtur. Teknik olarak ve değişimden önce, faiz oranı farkı çok düşük ve risk primi çok yüksekti. Türk lirasının buna doğal tepkisi değer kaybı şeklinde olmuştu. Faiz farkı ayarlandıktan sonra ve daha da önemlisi risk priminin düzelmesiyle, Türk lirası da değer kazanmaya başladı" dedi.