Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rami Kışlası yanında 36 yıldan beri faaliyet gösteren Rami Gıda Toptancıları Hali esnafı, Başakşehir’de Şahintepe Mahallesi’nde inşa edilen İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı’na taşınmayı heyecanla bekliyor.

TOKİ tarafından yaklaşık 3,5 yılda tamamlanan çarşıda yer alan dükkânların anahtarları esnafa teslim edilmeye başlandı. İGDOT Başkanı Mustafa Karlı, 322 bin metrekarelik yeni çarşının 70 bin metrekaresinde üstü kapalı sokağın bulunduğunu söyledi.

Karlı, çarşıda 1138 bağımsız dükkân, 5 bin 770 metrekarelik umumi depo, 480 metrekarelik 2 restoran, 8 bankalık blok, yaklaşık 2 bin 600 araçlık otopark, 1200 kişilik cami, ticaret bloğu, tıp merkezi, büfeler, hizmet dükkânları ve idari binadan oluşan modern yerleşke inşa edildiğini belirtti.

Rami’deki mevcut toptancıların zor şartlarda ticaret yaptığını dile getiren Karlı, “1985 yılında Eminönü Unkapanı’ndan geçici olarak, iki yıllığına Rami’ye geldik. Binden fazla dükkan var ama sadece 200-300 dükkânın altyapısı mevcut. Diğer dükkânların altyapısı yok. Yeni çarşımız bütün sosyal donatılara sahip bir site olacak” dedi.

Yeni çarşının yapımının bittiğini ifade eden Karlı, dükkan teslimatlarının 3 Nisan’a kadar devam edeceğini söyledi.

Karlı, nisan ayında çarşının iskanının çıkmasını beklediklerini dile getirerek, “İskan çıktıktan sonra taşınma sürecine başlayacağız. Yedinci ayın sonuna doğru taşınırız diye düşünüyorum” diye konuştu.

Avrupa’nın en lüks ve büyük kapalı çarşısının inşa edildiğini aktaran Karlı, şu bilgileri verdi: “Çarşıda, 4 ana giriş kapımız mevcut. Sitenin tamamı 198 güvenlik kamerasıyla donatıldı. Ayrıca 5 bin 770 metrekarelik depomuz var. Burayı muhtemelen soğuk hava deposu olarak yaptıracağız. Çarşıda banka bloğu bulunacak. 8 bankaya özel yer yaptırdık. Çarşıda dükkânlar arasında bankalar olmayacak.”

Karlı, Rami’deki halde yolların 12 metre genişliğinde olduğunu, yeni halde ise bunun 27 metreye çıktığını ifade ederek, “Bu çarşıda, iki tır karşılıklı mal indirse üçüncü tır da yoldan geçebilir” dedi.