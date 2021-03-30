Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,57’lik değer kaybetti. Endeks, 7,97 puan azalarak 1.384,60 puan olurken, toplam işlem hacmi 8,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi de yüzde 0,38 azaldı.
Borsa ilk yarıda düştü
30.03.2021 - 13:30 | Son Güncelleme: 30.03.2021 - 13:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,57’lik değer kaybetti.
Etiketler : borsa,bist,
778537 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/778537.aspx
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