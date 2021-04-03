Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin FSRU'su Ertuğrul Gazi, Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilerek, şanlı bayrağımızı astı. Hint Okyanusu'nu aşan Ertuğrul Gazi bu ay içerisinde karasularımıza giriş yapacak. Heyecanla bekliyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Bakan Dönmez: Ertuğrul Gazi bu ay içerisinde karasularımıza giriş yapacak
03.04.2021 - 15:04 | Son Güncelleme: 03.04.2021 - 15:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) Ertuğrul Gazi'nin bu ay içinde Türkiye kara sularına giriş yapacağını bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Fatih Dönmez,Ertuğrul Gazi,
779581 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/779581.aspx
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