Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 455 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 454,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 455 liradan, 2 bin 997 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 18 liradan, 415 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 419 liradan, 2 bin 929 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 949 liradan, bin 465 liradan alınan Yarım Ziynet bin 475 liradan ve 733 liradan alınan Çeyrek Ziynet 738 liradan satıldı.