Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 455 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 454,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 455 liradan, 2 bin 997 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 18 liradan, 415 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 419 liradan, 2 bin 929 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 949 liradan, bin 465 liradan alınan Yarım Ziynet bin 475 liradan ve 733 liradan alınan Çeyrek Ziynet 738 liradan satıldı.
Çeyrek altın 738 lira oldu
06.04.2021 - 17:56 | Son Güncelleme: 06.04.2021 - 17:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Kapalıçarşı’da 733 liradan alınan Çeyrek Ziynet 738 liradan satıldı.
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780460 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/780460.aspx
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