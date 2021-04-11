Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

2006 yılında yapılandırılan 80,4 milyarlık vergi borcunun yüzde 51’i tahsil edilirken, 2017’de çıkarılan yasa kapsamında yeniden yapılandırılan 13,8 milyar liralık vergi borcunun yüzde 40,8’i tahsil edilebildi. 2018 yılındaki uygulama ile 69,6 milyar liralık vergi borcu yapılandırılmasından, şu ana kadar borcun ancak yüzde 26,6’sının ödemesi yapıldı. Kasım ayında yürürlüğe giren düzenlemeden yararlanmak için 7 milyon 800 bin mükellefin başvuruda bulunduğunu ve 114 milyar liralık vergi alacağının yapılandırıldığını belirten Maliye ve Hazine Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu “Bu alacaklara karşılık 6 Nisan 2021 tarihi itibarıyla (aralık- mart arası dönemde) yaklaşık 16 milyarlık bir tahsilat gerçekleşmiş oldu. Yapılandırılan alacağın yüzde 14’ü ödenmiş oldu. Kapsama giren borcun aslı ise 289 milyar civarında. Bunun yüzde 34,9’u yani bu kapsama girenin 101 milyarı yani yaklaşık yüzde 35’i yapılandırıyor” bilgisini verdi. SGK prim borcunu yapılandırmak için ise 2 milyonun üzerinde başvuru yapıldı. 101,6 milyar liralık borç yapılandırıldı. Şu ana kadar 12 milyar liralık tahsilat gerçekleştirildi” dedi.

Şubat ayı sonu itibarıyla, 270,8 milyar liralık vergi alacağı bulunduğunu anlatan Yavilioğlu “Bu tutar geçmiş yıllardan günümüze kadar kümülatif olarak devredilen bir tutar. Bu bakiyenin tamamı tahsil edilecek borç niteliğinde değil. Bunun içerisinde tecil, terkin olanlar var; mahsup talepli tutarlar var, yapılandırma nedeniyle ödemeleri ertelenmiş olanlar var, motorlu taşıtlar vergisi ve veraset ve intikal vergilerinin ödeme zamanı gelmemiş taksitleri var. Bunlar yaklaşık 40,5 milyar lira bunun içerisinde. Yine, iflas, yürütmeyi durdurma gibi yasal nedenlerle takip edilemiyor borçlar söz konusu. Bunlar için de yaklaşık 64,7 milyarlık bir tutar var. Dolayısıyla tahsilatı ertelenen ya da tahsil kabiliyetini yitirmiş olan tutarlar çıkarıldığında bugün itibarıyla yaklaşık olarak 165,6 milyar liralık bir vergi alacağı söz konusu” diye konuştu.