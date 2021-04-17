Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “5 Haziran tarihinde yapılan düzenleme ile işletmeye yetki belgesi verilebilmesi için sorumlu emlak danışmanlarının en az lise mezunu olması gerekiyordu. Yapılan düzenleme ile artık ilköğretim mezunları da yetki belgesi alabilecekler. 14 Ekim 2020’den sonra yetki belgesi başvurusunda bulunan bu kişiler için de en az 12 ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması şartı korundu” dedi. Yetki belgesiiçin de ek süre verildiğini belirten Özelmacıklı “Yetki belgesi başvuruları için daha önce belirlenen 31 Mart tarihi 31 Temmuz 2021 tarihine uzatılmış oldu” diye konuştu.