Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacak.
Beykoz Belediyesi 55 zabıta memuru alacak
22.04.2021 - 08:01 | Son Güncelleme: 22.04.2021 - 08:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beykoz Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda, 55 zabıta memuru alınacağı duyuruldu. İlanda son başvuru tarihleri ile birlikte diğer şartlar sıralandı. İşte detaylar...
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784719 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/784719.aspx
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