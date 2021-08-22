Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Türkiye’nin yıllık enerji ithalatı 50 milyar doları buluyor. Yakın zamanda keşfedilen doğalgaz ve petrol rezervlerinin tüketime çevrilmesi, bunun yanında yenilenebilir enerji kaynaklarının artması ile bu rakamın düşürülmesi hedefleniyor. Türkiye, bu alanda hayata geçirmeyi planladığı yatırımlarla, enerji ihraç eden ülke konumuna yükselmeyi planlıyor. Ancak enerji tüketiminde en kritik noktanın ‘tasarruf etmek’ olduğu da bir gerçek olarak önümüze çıkıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Ticaret Bakanlığından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına kadar birçok kurum enerji verimliliği adına projeler geliştiriyor. Kamuda enerji verimliliğinin yüzde 40’a yükseltilmesi ve 8 milyar liranın üzerinde bir tasarruf yapılması planlanıyor. Tüm bu çalışmalar devam ederken özel sektör de enerji tüketimi ve tasarrufunda yeni adımlar atıyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Meclis’te kabul edilen Yeşil Mutabakat Genelgesi ile üretim ve ihracat yapan şirketler, enerji verimliliği konusunda yeni yatırımlar yapmaları gerekiyor. Bu çerçevede ülkemizde 2 milyar doların üzerinde ‘yeşil yatırım’ planlanırken 2023 yılına kadar da 10 milyar dolarlık bir tasarruf sağlanması öngörülüyor.

CAM VE SERAMİK SEKTÖRÜ ZİRVEDE

Ülkemizde en fazla enerji tüketimini yapan alanın ağır sanayi olduğunu söyleyen Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği Başkanı ve Escon Enerji Genel Müdürü Onur Ünlü “Cam, demir-çelik, çimento ve seramik gibi sektörler, enerji açısından yoğun sektörler. Bir paket çimentonun maliyetinin yüzde 50’si enerjiden oluşuyor. Cam sektöründe yüzde 40, tekstilde bir tişörtün maliyetinin yüzde 15’i enerji… Keza gıda sektöründe bu oran yüzde 10 civarında” dedi. Sanayi şirketlerinde en büyük tüketim alanlarının, sektöre göre değiştiğini dile getiren Ünlü “Gıda sektöründe en büyük tüketim, daha doğrusu tasarruf potansiyeli, soğutma tarafından var. Tekstilde kazan dairesi ve atık ısılar, ilaç sektöründe iklimlendirme sistemleri, havalandırma, ortam şartlandırma sistemleri ön plana çıkıyor” açıklamasında bulundu.

TÜKETİMİMİZ ARTACAK

Türkiye ekonomisini gelişimine paralel olarak enerji tüketiminin artacağını vurgulayan Ünlü “Avrupa yılda kişi başı 3,1 kW elektrik tüketirken, Türkiye’de kişi başı tüketim 1,80 kW civarında. Bu değer ne kadar artarsa o kadar gelişmişlik göstergesidir. Türkiye’de bu oran artıyor. Tüketimimiz artacak, dolayısıyla tasarruf büyük önem kazanıyor” diye konuştu.

KEBAN KADAR FAYDASI VAR

Türkiye’de 2023 yılına kadar 10 milyar dolar tasarruf planlandığını ifade eden Ünlü “Bu Türkiye için çok önemli bir rakam. Çünkü ülkemiz enerji tüketiminin dörtte üçünü ithal ediyor ve cari açığı artıran bir durum bu. Yenilenebilir enerjinin payı artsa da tüketimi karşılayacak durumda değil. Sanayi sektöründeki elektrik motorlarında yüzde 10 verim artışı sağlandığı takdirde bir Keban Barajı büyüklüğünde tasarruf sağlıyoruz. Enerji verimliliği yatırımları, ithalata büyük darbe vuruyor. Şirketler enerji verimliliği yatırımlarıyla bu rakamı yakalayabiliriz. Türkiye’de enerji verimliliği için 1,2 milyar dolar para harcandı. Dünyada 250 milyar dolar harcandı. Türkiye’de bu alanda 2 milyar dolar daha yatırım yapılması planlanıyor” dedi.

BİR YILDA TAM BİR MİLYON GÜNEŞ PANELİ ÜRETTİ

Yenilenebilir enerji gücünü her geçen gün artıran Türkiye yenilenebilir enerji teknolojilerinde de iddialı. Geçen yıl 400 milyon dolar yatırımla hayata Ankara’da geçirilen Kalyon güneş teknolojileri fabrikası birinci yaşını doldururken faaliyet gösterdiği bir yıllık sürede bir milyon adet güneş paneli üretimi gerçekleştirdi. Fabrikada birinci fazı tamamlanan ve 370 megavat kurulu güce ulaşarak Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi santrali konumuna gelen Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali için üretim yapılıyor. Santral tamamlandığında Avrupa’nın en büyük, dünyanınsa en büyük beş güneş santralinden biri olacak. Fabrikanın kapasitesinin 500 megavattan 1.200 megavata yükseldiğini belirten Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu “Üretilen bir milyon panelin 996 bini ilk fazını tamamladığımız Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santralinde kullanıldı. Kapasite artışıyla birlikte 1.400 olan çalışan sayısının da 2 bin 100’e ulaşacak” dedi.

Yeşil OSB’ler geliyor İhracatta rekabetçiliği güçlendirecek bir yol haritası niteliğinde olan “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlandı.

Yeşil enerji için 6 kat daha madene ihtiyaç var Tüm dünyada yeşil enerjiye geçiş süreci hızla sürerken, TOBB Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan, fosil yakıtlardan yeşil enerjiye dönüşüm sürecinde altı kat fazla madene ihtiyaç duyulacağını söyledi.