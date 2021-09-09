Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesinin kırsalda kalkınmayı sağlamak amacıyla Tarım AŞ marifetiyle yürüttüğü ‘İncir Hasadı’ başladı. İncirde Türkiye üretiminin yüzde 10’una yakınının gerçekleştiği şehirde, İngiltere Kraliyet Ailesi’nin sofrasına da giren ve coğrafi işaret belgesi alan ‘siyah incir’ önemli bir ihracat kalemi olarak öne çıkıyor. Bursa’nın geçen yıl 270 milyon dolar olan tarım ihracatının bu yıl 400 milyon doları aşması beklenirken 2023’te tarımda ihracat hedefi 1 milyar doları geçmek. İhracat gelirinin yüzde 15-20’si ise incirden geliyor. Tarım AŞ aracılığıyla üreticiye katma değeri yüksek ürünler olan aronya, ahududu, yaban mersini, goji berry ve çilekte de destek sağlanıyor.

Hasadın hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş “Bugüne kadar yaklaşık 650 bin meyve fidanını Bursa’ya kazandırdık. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde her yıl en az 1,5 milyon adet fide ve fidan desteği sağlamayı hedefliyoruz. Bu yılki desteklerimizle birlikte 2023 yılına kadar toplamda 5,5 milyon fide ve fidanı üretime kazandırmış olacağız. Bu fidanlar için yapacağımız 25 milyon liralık yatırım var. Yarısını biz sübvanse edeceğiz” dedi.

Bursa’da 5,5 milyon fide ve fidan ile 700 futbol sahası kadar alanı daha katma değerli üretime kazandırmış olacaklarını kaydeden Aktaş, 2023 yılına kadar verilecek desteklerle artacak üretim neticesinde ülke ekonomisine 10 yılda direkt ürün bazlı gelirlerle 1,5 milyar lira katkı koyulacağını belirtti. Aktaş “Fidanların verimli ömürlerinde ise sadece ürün bazlı olarak ekonomiye toplamda 10 milyar lira katkı sağlamayı hedefliyoruz. Tarım, gıda sanayi, işleme ve ambalaj, gübre, yakıt, tarımsal sarf malzemeleri, tarımsal istihdam, tarım teknolojileri ve yan sektörlerde, ilk 10 yılda yaklaşık 5 milyar liralık, verimli ömürde ise yaklaşık 30 milyarlık bir ekonomik döngü ortaya çıkacaktır. Bu süreçte yaklaşık 1.600 aile daha aile işletmeciliği modeli içerisinde tarımsal üretime katkı koyacak. Yine bu yolla yaklaşık 10 bin kişilik daha yeni istihdama kapı aralanacak” diye konuştu.

HONG KONG'A SATIŞ BAŞLADI

İncir hasadına katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş. Genel Müdürü Semih Polat, üretilen Bursa Siyah İncirinin yüzde 65’inden fazlasının ihraç edildiğini kaydetti. Polat “İhracata yönelik ürün fiyatları 2019’da 10-11 TL, 2020’de 13-13,50 TL civarındayken, bu sezon ortalama 20-22 TL düzeyinde olacağı tahmin ediliyor. 10’un üzerinde ülkeye ihraç ediliyor. Almanya, İngiltere, Belçika, Hong Kong, Malezya ve Singapur gibi ülkelere gidiyor. Çin pazarını aşabilmek için çalışıyoruz. Bornova’da laboratuvarda Akdeniz meyve sineğine karşı çalışıyoruz. Sineği yok edebilirsek Çin pazarı açılacak. Çin pazarını açtığımız zaman diğer ülkelere sıra gelmeyecek” değerlendirmesini yaptı.

İnciri kabuğuyla birlikte tüketin İncirin kabuk kısmı antioksidan olarak bilinen polifenoller ve antosiyaninlerden zengindir.