Van'ın 100 yıllık deprem sicili ortaya çıktı: AFAD 5,2'lik sarsıntının ardından raporu paylaştı!
AFAD, Van'ın Tuşba ilçesinde paniğe neden olan 5,2 büyüklüğündeki depreme dair teknik raporunu paylaştı. Sarsıntının merkez üssü ve derinlik bilgilerinin netleştiği raporda, bölgenin 100 yılı aşkın deprem sicili gözler önüne serilirken, tetikleyici fay hattının tespiti için saha çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.
Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yeri, 2,874 kilometre mesafeyle Tuşba'ya bağlı Bağdaşan köyü oldu.
4 ARTÇI YAŞANDI
Depremin merkez üssüne en yakın il merkezlerinin ise sırasıyla Van, Ağrı, Iğdır, Hakkari ve Bitlis olduğu belirlendi.
1900 YILINDAN BUGÜNE...
Depremin hangi faydan kaynaklandığı ise yapılacak ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmalarıyla belirlenecek.
Raporda, bölgenin geçmiş dönem deprem aktivitesine de yer verildi. Bölgede 1900 yılından bugüne kadar en büyüğü 6,7 olmak üzere büyüklüğü 4 ve üzerinde 296 deprem kaydedildi.