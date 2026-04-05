Van’da dün meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Osman Bektaş’tan kritik uyarılar peş peşe sıralandı. Görür “Bu zon 7 büyüklüğünde deprem üretebilir ama bu büyüklükte yeni bir deprem beklemiyoruz” derken, Bektaş ise "Üst kabuk kilitliyse risk sürer; sürünüyorsa enerji boşaltıyor” diyerek riskin Karadeniz’de de etkili olabileceğini işaret etti. İki uzman da bölgenin deprem riski taşıdığını belirtti.

Türkiye artçı depremlerle sallanmaya devam ederken, depremin son adresi Van oldu. Van’ın Tuşba ilçesinde dün saat 08.52'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Van’ın yanı sıra Ağrı, Bitlis, Iğdır ve Hakkari'de de hissedildi. Deprem sonrasında açıklama yapan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin derinliğini 7 kilometre olarak bildirdi.

5.2’lik Van depremi sonrası Naci Görür ve Osman Bektaş’tan peş peşe uyarı: 7 büyüklüğünde üretebilir!

Depremin merkez üssünü Van-Ercek olarak açıklayan Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğünü 5,1, derinliğini ise 8,1 kilometre olarak belirtti. Van halkını endişelendiren deprem sonrasında uzman isimlerden açıklamalar ve uyarılar peş peşe geldi. Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Osman Bektaş, 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası tek tek açıkladı. İşte son uyarılar…

“7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLİR”

Sosyal medya hesabından bir harita paylaşan Naci Görür, depremim meydana geldiği noktanın 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli olduğunu söyledi. Görür, şu an için bu büyüklükte bir deprem beklenmediğinin de altını çizdi.

5.2’lik Van depremi sonrası Naci Görür ve Osman Bektaş’tan peş peşe uyarı: 7 büyüklüğünde üretebilir!

“AMA BEKLEMİYORUZ”

Görür, paylaşımında şöyle dedi:

Bugün Van-Yeşilköşk Fay zonları arasında, Van’da 5,1 deprem oldu. Bu zon bir bindirme zonu. Daha önce depremin olduğu bir yer. 7 büyüklüğünde deprem üretebilir ama bu büyüklükte yeni bir deprem beklemiyoruz.

“HÂLÂ GERİLME UYUMU İÇİNDE”

Prof. Dr. Osman Bektaş ise “2011 Van Depremi derinde (12–17 km) 7–9 m kayma üretirken sığ kesim sınırlı kırıldı. Bu sabah Tuşba M5.2, sistemin hâlâ gerilme uyumu içinde olduğunu gösteriyor. Üst kabuk kilitliyse risk sürer; sürünüyorsa enerji boşaltıyor. Bilimsel veriler sürünme diyor” dedi.

Kıyı dolgularında sessiz büyümeye dikkat çeken Bektaş, Van depreminin Trabzon’a kadar hissedildiğini belirtti.

5.2’lik Van depremi sonrası Naci Görür ve Osman Bektaş’tan peş peşe uyarı: 7 büyüklüğünde üretebilir!

KARADENİZ UYARISI

Bektaş, şunları söyledi:

Bu durum, orta büyüklükte ve uzak bir depremin bile Karadeniz kıyı dolgularında zemin büyütmesi nedeniyle etkili olabileceğini gösterir. Ancak bu etki mikro düzeyde, kısa süreli bir dalga zorlanmasıdır. Kalıcı deprem tetiklemesi anlamına gelmez. Asıl dikkat edilmesi gereken, bu tür zayıf zeminlerin Karadeniz'deki yakın ve küçük depremlere karşı sürekli hassas olmasıdır.

“OLUMSUZ BİR DURUM YOK”

Öte yandan deprem sonrasında AFAD tarafından yapılan açıklamada “Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 08.52’de meydana gelen ve Van, Ağrı, Bitlis, Iğdır, Hakkari illerimizde de hissedilen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır” denilmişti.

VALİ AÇIKLAMASI

Van Valisi Ozan Balcı da “Merkez üssü Tuşba İlçemiz olan 5.2 büyüklüğündeki depremde şu anda herhangi bir olumsuz yoktur. Ekiplerimiz sahada taramalarını sürdürüyor” diyerek tehlikeli bir durum olmadığını belirtmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası