Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'ın Tuşba ilçesinde 5,2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı. Sarsıntı, Van, Ağrı, Bitlis, Iğdır ve Hakkari'de de hissedildi. AFAD bölgede olumsuz bir durum olmadığını açıklarken, Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan yaşanan sarsıntıyla ilgili kritik açıklama geldi.

AFAD, saat 08.52'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Van-Ercek olarak açıkladı. Depremin büyüklüğünü 5,1 olarak duyuran Kandilli, derinliğin ise 8,1 kilometre olduğunu bildirdi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan son açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 08.52’de meydana gelen ve Van, Ağrı, Bitlis, Iğdır, Hakkari illerimizde de hissedilen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Süleyman Pampal

"BU TÜR DEPREMLER SON DERECE NORMAL"

Öte yandan Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal ise yüreklere su serpen açıklamalarda bulundu. Bu tarz depremlerin son derece normal olduğunu belirten Pampal, "Van'ın etkilendiği 2011'deki depremin olduğu bölge civarında Tuşba. O bakımdan daha büyük bir deprem beklenmez." dedi.

Pampal, Tuşba'da meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Van, 2011'de 7,2'lik deprem yaşamış bir ilimiz. Türkiye'de deprem tehlikesinin yüksek olduğu bölgelerden biri. Kuzeyinde Muradiye bölgesinde 1976'da 7,0'lık deprem var. Bu arada da Van ile İran arasında aktif faylar var. Bu faylara bağlı olarak bu tür depremler son derece normal. Van'ın etkilendiği 2011'deki depremin olduğu bölge civarında Tuşba. O bakımdan daha büyük bir deprem beklenmez. Orada büyük bir depremi yakın bir zamanda yaşadık. Bölgenin normal depremlerinden biri olarak değerlendirebiliriz. Hem kuzeye hem de güneye doğru aktif faylar var. Ama yakın geçmişte 70'li ve 2011'li yıllarda büyük depremler yaşadığımız için biraz daha küçük depremleri bölgede yaşamaya devam edebiliriz."

