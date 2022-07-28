Türkiye Gazetesi

Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını dün akşam açıklarken, politika faizi 75 puan artırılarak 2,25-2,50 seviyesine yükseltilmişti. 75 baz puanlık faiz artışının ardından dolar, 28 Temmuz 2022 sabahında 17,85 lira bandının üzerinde yer alıyor.

Güne 17,87 ile başlayan dolar, saat 08:48 itibarıyla %0,13 artışla 17,90 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,83, en yüksek 17,93 seviyelerini gören dolar, günü 17,89 seviyesinde kapattı. Dolar, 30.06.2022 tarihinde 16,52 ile son bir ayın en düşük, 27.07.2022 tarihinde ise 17,9370 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

EURO GÜNE NASIL BAŞLADI

Euro ise güne 18,30 ile başladı, saat 08:51 itibarıyla %0,46 artışla 18,35 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,06, en yüksek 18,31 seviyelerini gören Euro, günü 18,2785 seviyesinde kapattı. Euro, 30.06.2022 tarihinde 17,23 ile son bir ayın en düşük, 28.07.2022 tarihinde ise 18,37 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Fed faiz kararını açıkladı: 75 baz puan artırıma gidildi Amerika Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Fed, 75 baz puanlık faiz artışına gitti.