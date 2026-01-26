Yüzyılın Konut Projesi’nde kura çekimleri sürüyor. 26-31 Ocak’ta 9 ilde 22 bin 393 konutun daha hak sahibi belirlenecek.

Yüzyılın Konut Projesi’nin kura çekimlerinde 4 hafta geride kaldı. 26-31 Ocak kura takvimini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum “Bugüne kadar 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahibi belli oldu. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız” dedi.

9 İLDE HAK SAHİPLERİ BELLİ OLACAK

27 Ocak’ta Kilis’te 1.170, 28 Ocak’ta Sinop’ta 947, 29 Ocak’ta Niğde’de 2.604, 30 Ocak’ta Aksaray’da 2.353, Ordu’da 3.334 ve Karabük’te 1.600, 31 Ocak’ta Samsun’da 6.397, Nevşehir’de 2.368 ve Bartın’da 1.620 konut için kura çekimi yapılacak.

26-31 Ocak haftasında toplam 22 bin 393 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. Böylece 31 Ocak’ta kurası tamamlanan il sayısı 41’e, hak sahipleri belirlenen konut sayısı ise 143 bin 658’e yükselecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası