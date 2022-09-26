Türkiye Gazetesi

TOGG fiyatı ne kadar olacak? TOGG ÖTV olacak mı? TOGG satış tarihi için geri sayım sürerken aracın fiyatıyla ilgili en net hesap ortaya çıktı. Togg'un ortaklarından Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, aracın hangi vergi dilimine gireceğine ilişkin açıklamalarda bulundu ve yaklaşık fiyat ortaya çıktı. İşte; TOGG fiyatı ne kadar olacak sorusunun cevabı!

TOGG FİYATI NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz hafta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank aracın fiyatının ulaşılabilir olacağına vurgu yapmıştı.

Dünya’dan Aysel Yücel’e konuşan Özilhan; TOGG’un fiyatının nasıl olacağına dair en net ipuçlarını verdi. Özilhan; “Togg ulaşılabilir bir fiyatla piyasaya çıkacak. Biz yola çıkarken fizibilitede yüzde 7 ÖTV ile yola çıktık. Sonrasında elektrikli otomobil ithalatı artınca yüzde 60’a çıkardılar ÖTV’yi. Ondan sonra yüzde 10’a düşürdüler. Fakat biz yüzde 10’un içinde kesin kalıyoruz. Yüzde 7 hesaplamıştık. Üç puanlık bir fazlalık var ÖTV’de ama onu çözebiliyoruz, problem değil. Türk vatandaşının ulaşabileceği bir araç düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Böylelikle TOGG’un yüzde 10 ÖTV dilimine gireceği netleşti. Elektrikli araçlarda yüzde 10 ÖTV dilimine belirli araçlar giriyor. Bu araçlar motor gücü 160 Kw’I, vergisiz fiyatı 700 bin TL’yi geçmeyen otomobiller oluyor. Vergisiz fiyatı maksimum 700 bin TL olarak hesaplanan TOGG’un giriş fiyatının en fazla 900 bin olacağı ifade ediliyor.

Yüzde 7 ÖTV diliminde ise, TOGG fiyatı bugünün koşullarında 900 bin liranın altına iniyor. Bayilik sisteminin olmaması fiyat avantajı sağlayacak.

SATIŞLAR MART AYINDA

Projenin yolunda gittiğini belirten Özilhan; “Fabrika inşaatı tamamlandı, montaj hatları kuruldu, müthiş bir boyahane kuruldu. Aşağı yukarı 290 robot şu anda çalışır vaziyette. Solar enerji üzerine yatırım yapılıyor. Dolayısıyla üretim bilimi tamamlandı. Bu arada önemli miktarda araç üretildi. Norveç ve Arjantin gibi çeşitli ülkelere iklim koşullarını test için gönderildi. Kış şartlarında deneniyor, testleri geçti. Çarpışma ve dayanıklılık testlerini geçti. Gerçekten iyi bir ürün oldu” dedi.

Özilhan’a göre; fabrika 29 Ekim’de açılacak, üretimin başlamasıyla 2023 Mart ayında ticari satış başlayacak.