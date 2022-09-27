Türkiye Gazetesi

Döviz kurları arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Doların yükselişinin yanı sıra, sterlinde sert düşüş haftanın dikkat çeken piyasa gelişmeleri arasındaydı. Peki; 27 Eylül Dolar, Euro, Sterlin ne kadar, kaç lira? Dolar/TL ne kadar? İşte cevabı!

27 EYLÜL DÖVİZ KURLARI!

Saat 09:15 itibariyle döviz kurları güne artışla başladı.

USD/TRY’nin alış fiyatı 18,46, satış fiyatı ise 18,47 oldu.

EUR/TRY’nin alış ve satış fiyatı 17,8 civarında seyrediyor.

İngiliz Sterlini de yaşadığı sert düşüş sonrası 20 liranın altına düştü. Sterlin alış fiyatı 19,9 seviyelerinde bulunuyor.

DOLAR GÜÇLENİYOR

Merkez bankalarının geçen hafta agresif bir şekilde faizleri artırması ve yüksek faiz ortamının bir müddet daha süreceği sinyali vermesinin ardından küresel çapta dolar talebi güçlenmeye devam etti.

Bu durum diğer ülke para birimleri ve emtia piyasasında satış baskılarının derinleşmesine neden olurken, Brent petrolün varil fiyatı dün 82,5 dolarla 8 ayın en düşük seviyesine geriledi. Altının ons fiyatı da Nisan 2020'den bu yana ilk kez 1.621 dolar seviyesini gördü.

Ekonomilere duyulan güvenin azalması ile resesyon beklentileri de artarken, dün OECD küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminini gelecek yıl için yüzde 2,8'den yüzde 2,2'ye düşürdü. Kuruluş, Çin ekonomisi için de büyüme tahminlerini 2022 ve 2023 yılları için 1,2'şer puan düşürerek sırasıyla yüzde 3,2 ve yüzde 4,7 olarak belirledi. OECD'nin ardından bugün de Dünya Bankası, Çin'in ekonomik büyümesine ilişkin tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Bu gelişmelerin yanı sıra İngiltere'de hükümetin açıkladığı son vergi indirimi planının ardından İngiliz sterlininde yaşanan tarihi değer kaybı, diğer ülke para birimlerinin dolar karşısındaki düşüşünü tetikledi. Tahvil piyasasında da çıkışlar hızlanırken, dün 10 yıllık tahvil faizi İngiltere'de yüzde 4,28'le Ekim 2008'den, Almanya'da yüzde 2,13'le Aralık 2011'den, İtalya'da yüzde 4,56'yla Ekim 2013'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

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