Türkiye Gazetesi

Uzun yıllar boyunca çalışanların hayalini kurduğu emeklilikte yeni sistem devreye giriyor. Farklı kurumlardan emekli olanlar arasında prim ve yaş şartları değişiklik gösteriyordu. Yeni yapılacak düzenlemeyle emeklilikte yaş ve prim gün sayısı şartları baştan aşağı değişecek. Böylelikle EYT’liler için de mevcut problemler ortadan kalkacak.

2008 yılında yapılan reformla sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında toplanmış, böylelikle SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı farkı ortadan kaldırılmıştı. Sigorta sistemi SGK altında birleştirilmişti.

Ancak bu birleşmeye rağmen emeklilik işlemleri ve emekli maaşı bağlama sistemleri değişiklik gösteriyordu.

Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı mensuplarının emekli olmak için bekleme süreleri ve prim gün şartları kurumlara göre değişiyor. Bu hesaplamalar emekli maaşını da etkiliyordu. Farklı günlerden ve farklı şartlardan emekli olan kişilerin maaşları da farklı oluyordu.

Sabah’tan Faruk Erdem’e göre; tüm bu farklılıkların ortadan kaldırılması için tek bir sistemin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

PRİM FARKI ORTADAN KALKACAK

Şu anki şartlarda Bağ-Kur mensuplarının emeklilik şartları SSK'ya göre daha zor. Bağ-Kur’Lu bir kişi SSK’lıya göre daha fazla prim biriktirmek zorunda kalıyor.

Örneğin 1995 yılında Bağ-Kur'lu bir kadın sigortalı 7.200 gün (20 yıl) prim biriktirmek zorundayken erkek Bağı-Kur'lu sigortalı için bu şart 25 yıl yani 9.000 günü buluyor.

Aynı tarihte işe giren bir SSK'lı ise 570 gün prim ödediğinde emekli olabiliyor. Dolayısıyla bir Bağ-Kur'lu 9 bin gün ile emekli olurken yanında çalıştırdığı SSK'lı bir çalışanı 5750 gün ile emekli oluyor. Ayrıca SSK’lı bir çalışanın aldığı maaş daha fazla oluyor.

Dolayısıyla bir Bağ-Kur'lu 9 bin gün ile emekli olurken yanında çalıştırdığı SSK'lı bir çalışanı 5750 gün ile emekli oluyor üstelik daha fazla da emekli maaşı alabiliyor.

EŞİTLEYECEK DÜZENLEME GELİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Esnafın bazı sorunları mevzuatla ilgili sorunlar. Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı size söyleyeyim.

Burada emekliliği hak etme şartlarını standardize etmemiz lazım. Bu hem farklı mesleklerde çalışan insanlar arasında adaletsizlik duygusunun oluşmasını ortadan kaldırır hem de devletle toplum arasındaki güven duygusunu güçlendirir."

EYT’LİLER DE FAYDALANACAK

Aralık ayında hayata geçirilmesi planlanan değişiklik, emekliliği bekleyen EYT’lileri de yakından ilgilendirecek. EYT’lilerin emeklilik hesaplamasında farklı kurumlar olduğu için sorun yaşanıyordu. Örneğin; SSK’da 5000 gün ile emekli olunabilirken Bağ-Kur’da bu süre erkeklerde 9.000 gün kadınlarda ise 7.200 güne çıkıyordu.

Düzenleme hayata geçerse Bağ-Kur’lular da SSK’lı EYT’liler gibi daha az primle emekli olabiliyor.

ÜÇ DÖNEM ELE ALINACAK

Prim eşitleme için işe giriş tarihleri belirleyici olacak. Üç ana dönemin ele alınması planlanıyor.

Birinci dönem 8 Eylül 1999 öncesi:

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş bir SSK'lı için prim gün şartı 5.000 bin ile 5975 gün arasında değişiyor. Burada Bağ-Kur'lu için ise kadınlarda 7200 gün erkeklerde 9 bin gün olarak uygulanıyor.

Bir eşitleme söz konusu olduğunda Bağ-Kur'lular için de 5000 ile 5975 gün arasında bir prim şartı getirilmesi söz konusu olacak.

İkinci dönem 1999-2008 arası:

Bu dönemde ise SSK'lılarda prim gün şartı kadın erkek ayrımı olmadan 7.000 güne çıkartıldı. Bağ-Kur'da ise erkeklerde 9 bin gün kadınlarda ise 7.200 gün olarak uygulanmaya devam ediyor. Bir eşitlenme söz konusu olduğunda ise Bağ-Kurlular için de kadın erkek ayrımı olmadan prim gün sayısı 7.000 güne indirilecek.

Üçüncü dönem 2008 sonrası:

Bu dönemde ise SSK'hlar için prim gün sayısı kadın erkek ayrımı olmadan 7.200 güne çıkartıldı.

Bağ-Kur'da ise yine kadınlar 7.200 erkekler ise 9.000 gün şartıyla emekli olmaya devam ediyor. Burada bir eşitleme söz konusu olduğunda ise yine Bağ-Kur'lularda da kadın erkek ayrımı olmadan prim gün sayısı 7.200 gün olarak uygulanacak.

3.5 YIL KURALI NE OLACAK?

Emeklilikte kurum değişikliği için son 3.5 yıl kuralı kullanılabiliyordu. Sigortalılar farklı kurumlarda çalışmış olsa bile son 3,5 yıl hangi kurumda çalıştıysa oradan emekli olabiliyordu. Ancak primler ve kurumlar eşitleneceği için böyle bir kural da ortadan kalkmış olacak.