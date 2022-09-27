Türkiye Gazetesi

PTT’den 30 bin TL’ye kredi kefilsiz, şartsız kredi! PTT Tüketici Kredisi, ihtiyacı olan kişilere kısa sürede verilen bir kredi türü oluyor. Krediyi 36 aya varan vade ile almak mümkün olabiliyor. En yüksek kredi tutarı 30 bin TL olarak belirlendi.

Nakit ihtiyaçlarınız için, %4,19'dan başlayan faizlerle 36 ay vade ve 30.000 TL ye kadar size en yakın PTT iş yerlerine giderek bilgi ve belgelerinizi ilettikten sonra kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Eğer kredi almaya uygun bulunursanız, oluşturulacak faiz oranı üzerinden bir geri ödeme tablosu sunulacak.

PTT TÜKETİCİ KREDİSİ ŞARTLARI!

PTT Tüketici Kredisi kefilsiz ve şartsız Aktif Bank üzerinden sağlanıyor.

N Kolay İhtiyaç Kredi faiz oranı, kredi notunuza göre değişkenlik gösterebilir. Hesaplamada kullanılan %4,19 aylık akdi faiz oranı, en yüksek skor bandında bulunan kişiler için geçerli olan kredi faizidir.

PTT TÜKETİCİ KREDİSİ GERİ ÖDEME TABLOSU

KREDİ TUTARI 12 24 36

1.250,00 TL 142,93 TL 92,69 TL 77,86 TL

5.000,00 TL 571,71 TL 370,77 TL 311,45 TL

10.000,00 TL 1.143,42 TL 741,54 TL 622,90 TL

20.000,00 TL 2.286,83 TL 1.483,09 TL 1.245,79 TL

30.000,00 TL 3.430,25 TL 2.224,63 TL 1.868,69 TL

EMEKLİLERE KOLAY KREDİ VERİLİYOR

Maaşını PTT’den alan emeklilere de kredi veriliyor. Nakit ihtiyacı olan emeklilere 80.000 TL’ye kadar 2,69’dan başlayan faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlanıyor. Kampanya kapsamında sunulan kredide alt limit 1.250 TL, üst limit 80.000 TL olarak belirlenmiştir. 80 yaşına kadar olan ve emekli maaşını PTT'den alan emekliler bu kampanyadan faydalanabiliyor.

PTT EMEKLİ KREDİSİ GERİ ÖDEME TABLOSU

KREDİ TUTARI (%2,69) 12 24 36

1.250,00 TL 128,31 TL 76,72 TL 60,39 TL

5.000,00 TL 513,24 TL 306,88 TL 241,57 TL

10.000,00 TL 1.026,48 TL 613,77 TL 483,15 TL

20.000,00 TL 2.052,97 TL 1.227,54 TL 966,29 TL

30.000,00 TL 3.0179,45 TL 1.841,31 TL 1.449,44 TL

40.000,00 TL 4.105,93 TL 2.455,08 TL 1.932,58 TL

50.000,00 TL 5.132,41 TL 3.068,85 TL 2.415,73 TL