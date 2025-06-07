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ABD ile ticaret savaşına giren Çin'in döviz rezervi ne kadar?

Kaynak: Anadolu Ajansı
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ABD ile ticaret savaşına giren Çin&#039;in döviz rezervi ne kadar?
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD ile vergi krizi yaşayan Çin'in döviz rezervleri açıklandı. Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, ülkenin döviz rezervi varlıklarının, mayıs ayında 3 trilyon 285 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Mayıs 2025 dönemine ilişkin döviz rezervi verisini açıkladı. Buna göre, ülkenin döviz rezervleri mayıs sonunda önceki aya göre 3,6 milyar dolar artış kaydetti.

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Nisan ayına kıyasla yüzde 0,11 artan rezervlerin toplam değeri 3 trilyon 285 milyar dolara ulaştı. Çin'in döviz rezervleri, 18 aydır 3,2 trilyon doların üzerinde seyrediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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