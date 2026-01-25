AJet, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğine (IATA) üye hava yolu şirketleri arasına katıldığını duyurdu.

Şirketin X'teki sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"AJet olarak IATA üyesi hava yolları arasına katıldığımızı açıklamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Daha güvenli, entegre ve sürdürülebilir bir uluslararası havacılık ekosistemi için çalışmaya devam ediyoruz."