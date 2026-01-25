Anadolu Ajansı
AJet, IATA üyesi hava yolları arasına katıldı
AJet, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’ne (IATA) üye hava yolları arasına katıldığını açıkladı. Şirket, bu adımla birlikte daha güvenli, entegre ve sürdürülebilir bir uluslararası havacılık ekosistemi için çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.
AJet, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğine (IATA) üye hava yolu şirketleri arasına katıldığını duyurdu.
Şirketin X'teki sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"AJet olarak IATA üyesi hava yolları arasına katıldığımızı açıklamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Daha güvenli, entegre ve sürdürülebilir bir uluslararası havacılık ekosistemi için çalışmaya devam ediyoruz."
