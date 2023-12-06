Araç sahipleri bu haberle sevinçten çıldıracak! Akaryakıta dev indirim geliyor: Depoları fullemeden önce bu saati bekleyin

6 Aralık 2023 16:15 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 16:15

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Brent petrolde yaşanan dalgalanma ile birlikte değişen benzin ve motorin fiyatları sorgulanmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Brent petrolde düşüş yaşanmış ve gözler benzin ve motorine çevrilmişti. Beklenen haber ise geldi. Araç sahipleri bu haberle sevinçten çıldıracak. Akaryakıt fiyatlarına dev indirim geliyor! Tarih verildi, depoları fullemeden önce bu saati bekleyin. Peki akaryakıt fiyatlarına ne kadar indirim geliyor? 6 Aralık 2023 benzin, LPG ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! MOTORİNE DEV İNDİRİM GELİYOR

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Gözler pompa fiyatlarına çevrilirken beklenen indirim haberi geldi. Sektör kaynakları son dakika olarak duyurdu. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresine 1 lira 34 kuruş indirim gelecek.

Peki benzin fiyatlarına indirim gelecek mi? Benzinde ise bu gece her hangi bir fiyat değişimi olmayacak. Gelecek indirim ile birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 36,30 TL’ye gerileyecek.

6 ARALIK 2023 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Gelen indirim sonrası sürücüler güncel akaryakıt fiyatlarını sorgulamaya başladı. Peki 6 Aralık 2023 benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? 1 litre benzin kaç TL oldu? İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları:

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 34.52 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.56 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18.15 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 34.57 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.62 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.18 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 35.22 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 38.31 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.22 TL

İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 35.35 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 38.40 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.27 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.