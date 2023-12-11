Asgari ücrete yüzde 30, 35, 40 ve 45 zam gelirse ne kadar olur? (%) 2024 asgari ücrete ne kadar zam gelir?

11 Aralık 2023 15:22 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 15:28

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

2024 asgari ücretinin zam oranlarına göre ne kadar olabileceğini hesapladık. Peki, asgari ücrete yüzde 25, 30, 35, 40 ve 45 zam gelmesi en çok konuşulan zam oranları oldu. Peki asgari ücrete yüzde kaç zam gelirse ne kadar olur? İşte detaylar…

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 30 ZAM GELİRSE NE KADAR OLUR?

Asgari ücret şu anda vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi durumunda 2024 asgari ücreti 3 bin 420 TL artış göstererek 14 bin 822 TL’ye yükselir.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 35 ZAM GELİRSE NE KADAR OLUR?

Asgari ücrete yüzde 35 zam gelmesi durumunda yeni asgari ücret 3 bin 990 TL artarak 15 bin 392 TL’ye yükselecektir.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 40 ZAM GELİRSE NE KADAR OLUR?

Şu anki asgari ücrete yüzde 40 zam gelirse 2024 asgari ücreti 4 bin 560 lira artarak 15 bin 962 TL’ye yükselir.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 45 ZAM GELİRSE NE KADAR OLUR?

Asgari ücrete yüzde 45 zam gelmesi durumunda yeni asgari ücret 5 bin 131 lira artarak 16 bin 533 TL olacaktır.

ZAM ORANINA GÖRE 2024 ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR OLUR?

İşte oran oran asgari ücrete yapılacak zam miktarı...

Asgari ücrete yüzde 30 oranında bir zam gelirse ücret 14 bin 822 TL'ye ulaşacak;

Yüzde 35 oranında bir zam gelirse ücret 15 bin 392 TL olacak,

Yüzde 40 oranında bir zam gelirse 15 bin 962 TL olacak,

Yüzde 45 oranında bir zam gelirse 16 bin 532 TL olacak,

Yüzde 50 oranında bir zam gelirse 17 bin 103 TL olacak,

Yüzde 55 oranında bir zam gelirse 17 bin 673 TL olacak,

Yüzde 60 oranında bir zam gelirse 18 bin 243 TL olacak,

Yüzde 65 oranında bir zam gelirse 18 bin 813 TL olacak,

Yüzde 70 oranında bir zam gelirse 19 bin 383 TL olacak.

2024 ASGARİ ÜCRET HAKKINDA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

En son 6 Aralık 2023 Çarşamba günü asgari ücret ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza her ay aktardığımız kaynak tutarı da 450 milyon liradan 850 milyon liraya çıktı. Daha 10 ay evvel yaşadığımız ve ülkemiz ekonomisine 104 milyar dolar ilave yük getiren deprem felaketine rağmen hiçbir insanımızı, 85 milyonun hiçbir ferdini ihmal etmiyoruz. Yılbaşında çalışanlarımızın ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına 11 Aralık’ta başlanıyor. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefiyle bu süreç yönetilecek. Önümüzdeki yılı dengeleri yeniden sağlamlaştırma, bir sonraki yıldan itibaren olan dönemi ise atılım süreci olarak görüyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolunda bıkmadan durmadan mücadele etmeyi, adım adım hedeflere ulaşmayı sürdüreceğiz. Yeter ki 85 milyon olarak birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, huzurumuza, mücadele azmimize sıkı sahip çıkalım, aramıza fitne fesat sokulmasına izin vermeyelim. Gerisi sadece sabır ve vakit işidir. İnşallah 2028’i siyasi, ekonomik, beşeri ve askeri bakımdan bölgesinin ve dünyanın sayılı güçleri arasına girmiş bir ülke olarak karşılayacağız” değerlendirmesini yaptı.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI BAŞLADI

Milyonlarca vatandaşın beklediği gün geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında Ankara'da toplandı. İlk randevu tarafların açıklamalarının ardından sona erdi. İkinci toplantı 18 Aralık'ta yapılacak.

Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından Türk-iş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar açıklama yaptı. Ağar, "Bugün milyonlarca kişinin gözü kulağı bugünkü toplantıdaydı. Bugünkü toplantılarımızda herhangi bir ücret konusu görüşülmedi. Pazartesi saat 13.30'da tekrar bir araya gelinecek. Türk-İş olarak ücret söyleme şansımız yok ücret söylersek bağlanır kalırız. İşveren tarafından ücret gelecek ki değerlendirme yapacağız. Şu an ücret söylemenin anlamı yok" dedi.