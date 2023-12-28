Asgari ücretteki 2 lira nedir, neden 2 lira küsurat fazla açıklandı? 2 lira nereden geliyor, neden 17 bin değil de 17 bin 2 lira oldu?

28 Aralık 2023 17:26 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 17:53

Asgari ücretteki 2 lira ne? 2024 asgari ücretin 17.002 TL olarak açıklanmasının ardından 2 liralık küsurat rakamının nedeni merak edildi. İşte asgari ücretin neden 2 lira küsurat fazlası ile açıklandığının yanıtı haberimizde…

ASGARİ ÜCRETTEKİ 2 LİRA NEDİR?

Asgari ücret SGK prim ödemeleri nedeniyle günlük ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Bu yılki asgari ücret görüşmelerinde yapılan günlük asgari ücret hesabı sonucu ortaya çıkan yeni aylık asgari ücret tutarı 17 bin 2 lira olarak açıklanmıştır. 2 liralık küsurat buradan gelmektedir.

ASGARİ ÜCRET NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenir. Komisyon, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşur. Komisyon, her yıl Aralık ayında toplanarak bir sonraki yılın asgari ücretini belirler.

Asgari ücret, bir işçinin günlük, aylık veya saatlik olarak alabileceği en düşük ücrettir. Asgari ücretin belirlenmesinde, işçinin yaşam standardı, enflasyon, ekonomik koşullar ve işverenin maliyetleri gibi faktörler göz önünde bulundurulur.

Asgari ücretin hesaplanmasında şu adımlar izlenir:

İlk olarak, işçinin yaşam standardının karşılanması için gerekli olan asgari ücret tutarı hesaplanır. Bu hesaplama, işçinin beslenme, barınma, giyim, sağlık, ulaşım, eğitim ve eğlence gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan harcamaların dikkate alınarak yapılır.

İkinci olarak, enflasyon oranı dikkate alınarak, hesaplanan asgari ücret tutarı güncellenir.

Üçüncü olarak, işverenin maliyetleri dikkate alınarak, güncellenen asgari ücret tutarı yeniden belirlenir.

Bu adımlar izlenerek belirlenen asgari ücret, işçi ve işveren için bağlayıcıdır.

Örnek olması açısından 2023 asgari ücreti günlük, aylık ve saatlik net/brüt şu şekildedir:

Türkiye'de 2023 yılı için asgari ücret, günlük 166,86 TL, aylık 4.253,40 TL ve saatlik 26,83 TL olarak belirlenmiştir.

Asgari ücret, işçinin net maaşı değildir. Asgari ücretten, işçinin SGK primi, işsizlik sigortası primi ve gelir vergisi gibi kesintiler yapılır. Bu kesintiler sonucunda, işçinin alacağı net maaş azalır.

2023 yılı için asgari ücretli bir işçinin net maaşı, günlük 133,46 TL, aylık 3.422,40 TL ve saatlik 22,22 TL olarak hesaplanmaktadır.